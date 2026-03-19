Kiara Lord kezét megkérték! Meglepő vallomást tett a sztár

Meglepő részleteket árult el a magánéletéről Kiara Lord, aki az utóbbi időben nemcsak a munkája miatt, hanem televíziós szereplései kapcsán is sokat szerepel a médiában. A 34 éves sztár nyíltan beszélt arról, hogy a múltban több férfi is komoly kapcsolatot szeretett volna vele, sőt voltak olyanok is, akik a kezét is megkérték.
A nézők idén egy egészen más oldaláról is megismerhették, amikor feltűnt a A Nagy Ő című műsorban, ahol Stohl András kegyeiért versenyzett. A műsorban sokan egy érzékenyebb, mélyebb személyiséget láthattak, mint amit korábban gondoltak róla. Egy beszélgetés során a Sex plicit műsorában arról is mesélt, hogy számára nem létkérdés a párkapcsolat.
Engem már sokan feleségül akartak venni
– mondta őszintén. Hozzátette, hogy számára az sem lenne tragédia, ha egyedül maradna, hiszen jól érzi magát a saját társaságában is.
Nekem az is oké, hogyha egyedül maradok a Földön, van elég könyv.
Azt is elárulta, hogy nem keresi görcsösen a szerelmet, de ha éppen kapcsolatban van, azt nagyon tudja élvezni. Elmondása szerint a férfiakat sokszor nem zavarja a múltja, sőt van, aki éppen kihívásként tekint arra, hogy meghódítsa.
A sztár életútja sokak szerint a külső megítélés gyakran nem tükrözi a valós személyiséget. A tévés szereplések során egy tudatos, intelligens és önazonos nőt ismerhetett meg a közönség.
Úgy tűnik, Kiara jelenleg inkább a saját útjára és céljaira koncentrál, és nem a társadalmi elvárások szerint szeretné élni az életét. Hogy a jövőben mégis oltár elé áll-e, azt egyelőre csak ő tudja, de az biztos, hogy a saját szabályai szerint hozza meg a döntéseit.
