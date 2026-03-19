Kiara Lord kezét megkérték! Meglepő vallomást tett a sztár

Meglepő részleteket árult el a magánéletéről Kiara Lord, aki az utóbbi időben nemcsak a munkája miatt, hanem televíziós szereplései kapcsán is sokat szerepel a médiában. A 34 éves sztár nyíltan beszélt arról, hogy a múltban több férfi is komoly kapcsolatot szeretett volna vele, sőt voltak olyanok is, akik a kezét is megkérték.

Kiara Lord kezét többször megkérték, annak ellenére, hogy mivel foglalkozik

Kiara Lord magyar felnőttfilmes színésznő és influenszer, akit elsősorban a nemzetközi felnőttfilm-iparból ismerhet a közönség

magyar felnőttfilmes színésznő és influenszer, akit elsősorban a nemzetközi felnőttfilm-iparból ismerhet a közönség Szerepelt a Farm VIP reality műsorban, ahol az egyik legmegosztóbb versenyzőként emlegették

reality műsorban, ahol az egyik legmegosztóbb versenyzőként emlegették 2026-ban feltűnt a A Nagy Ő című párkereső műsorban, ahol Stohl András szívéért versenyzett

című párkereső műsorban, ahol szívéért versenyzett Korábban egészségügyi pályára készült, szülésznőnek tanult, majd ápolói képzést is elvégzett

Interjúkban gyakran beszél őszintén a munkájáról és arról, hogy nem érdekli mások véleménye a karrierjéről

Kiara Lordnak a párkapcsolatokról komoly elképzelése van

A nézők idén egy egészen más oldaláról is megismerhették, amikor feltűnt a A Nagy Ő című műsorban, ahol Stohl András kegyeiért versenyzett. A műsorban sokan egy érzékenyebb, mélyebb személyiséget láthattak, mint amit korábban gondoltak róla. Egy beszélgetés során a Sex plicit műsorában arról is mesélt, hogy számára nem létkérdés a párkapcsolat.

Engem már sokan feleségül akartak venni

– mondta őszintén. Hozzátette, hogy számára az sem lenne tragédia, ha egyedül maradna, hiszen jól érzi magát a saját társaságában is.

Nekem az is oké, hogyha egyedül maradok a Földön, van elég könyv.

Nem keresi görcsösen az igazit

Azt is elárulta, hogy nem keresi görcsösen a szerelmet, de ha éppen kapcsolatban van, azt nagyon tudja élvezni. Elmondása szerint a férfiakat sokszor nem zavarja a múltja, sőt van, aki éppen kihívásként tekint arra, hogy meghódítsa.

A sztár életútja sokak szerint a külső megítélés gyakran nem tükrözi a valós személyiséget. A tévés szereplések során egy tudatos, intelligens és önazonos nőt ismerhetett meg a közönség.

Úgy tűnik, Kiara jelenleg inkább a saját útjára és céljaira koncentrál, és nem a társadalmi elvárások szerint szeretné élni az életét. Hogy a jövőben mégis oltár elé áll-e, azt egyelőre csak ő tudja, de az biztos, hogy a saját szabályai szerint hozza meg a döntéseit.