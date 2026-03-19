Schmidt Ádám: fiatalok nélkül a piramis alja elveszik

"Ha a fiatalokat nem győzzük meg, hogy sportoljanak, akkor a piramis alja elveszik, miközben a versenysport is belőlük szemez" - jelentette ki Schmidt Ádám a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára a Sportinfó 2026 elnevezésű szakmai fórum szerdai, békéscsabai állomásán. A városi sportcsarnokban tartott rendezvényen az államtitkár, valamint a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet békéscsabai születésű főigazgatója, a világbajnoki bronz- és Európa-bajnoki ezüstérmes korábbi gátfutó, Baji Balázs, illetve Kempf Zozó világbajnok BMX freestyle kerékpáros versenyző mutatta be a 2010 óta eltelt időszakban a magyar sport területén elért legfontosabb eredményeket – írja a Ripost.

Schmidt Ádám a fiatalok sportolásának fontosságáról beszélt / Fotó: Kovacs Peter

Schmidt Ádám hangsúlyozta, a sport célja a fiatalok megszólítása, a sport által igazi értékekre tehetnek szert, amely egész életükön végig kíséri őket, ellentétben a torz képet nyújtó virtuális térrel. Fontosnak tartja, hogy olyan sportolói példaképeket adjanak a fiataloknak, akikre felnézhetnek.

Előadásában kitért a létesítményfejlesztésre, jelezve, olyan lehetőségeket kell nyújtani, amely biztonságos és motiváló környezetet teremt a sportolni vágyó fiataloknak. 2011 és 2026 között összességében 39,58 milliárd forint támogatás érkezett Békés vármegyébe, 32 kültéri sportpark mellett megépült többek között a sarkadi tanuszoda, a Békéscsabai Röplabda SE akadémiája és a békési kézilabdacsarnok is.

A sportvezető szerint kulcskérdés az egyesületek támogatása, miközben a kedvezményes tagdíj lehetősége a családoknak jelent nagy segítséget. Az edzők támogatása is alapvető céljuk, hiszen az edzőhiány nemcsak itthon, globálisan is probléma, folyamatosan együttműködnek a sportági szövetségekkel ezen a téren is. A sportesemények magyarországi megrendezését is lényegesnek tartja, mert az itt versenyző világsztárok felejthetetlen sportpillanatokat adnak, motiválhatják az őket testközelből figyelő magyar fiatalokat, a hazai indulók támogatása pedig erősíti a nemzeti összetartozást.

Ha a fiatalokat nem győzzük meg, hogy sportoljanak, akkor a piramis alja elveszik, miközben a versenysport is belőlük szemez. Mindannyiunknak, aki itt vagyunk, tennünk kell azért, hogy meggyőzzük honfitársainkat arról, hogy sportoljanak. Ezt igyekszik összefoglalni a Sportoló Nemzet Program, amellyel az a célunk, hogy minél több ember beszéljen a sportról, az legyen beszédtéma

- fogalmazott.