Schmidt Ádám: fiatalok nélkül a piramis alja elveszik

"Ha a fiatalokat nem győzzük meg, hogy sportoljanak, akkor a piramis alja elveszik, miközben a versenysport is belőlük szemez" - jelentette ki Schmidt Ádám a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára a Sportinfó 2026 elnevezésű szakmai fórum szerdai, békéscsabai állomásán. A városi sportcsarnokban tartott rendezvényen az államtitkár, valamint a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet békéscsabai születésű főigazgatója, a világbajnoki bronz- és Európa-bajnoki ezüstérmes korábbi gátfutó, Baji Balázs, illetve Kempf Zozó világbajnok BMX freestyle kerékpáros versenyző mutatta be a 2010 óta eltelt időszakban a magyar sport területén elért legfontosabb eredményeket – írja a Ripost.
Schmidt Ádám hangsúlyozta, a sport célja a fiatalok megszólítása, a sport által igazi értékekre tehetnek szert, amely egész életükön végig kíséri őket, ellentétben a torz képet nyújtó virtuális térrel. Fontosnak tartja, hogy olyan sportolói példaképeket adjanak a fiataloknak, akikre felnézhetnek.
Előadásában kitért a létesítményfejlesztésre, jelezve, olyan lehetőségeket kell nyújtani, amely biztonságos és motiváló környezetet teremt a sportolni vágyó fiataloknak. 2011 és 2026 között összességében 39,58 milliárd forint támogatás érkezett Békés vármegyébe, 32 kültéri sportpark mellett megépült többek között a sarkadi tanuszoda, a Békéscsabai Röplabda SE akadémiája és a békési kézilabdacsarnok is.
A sportvezető szerint kulcskérdés az egyesületek támogatása, miközben a kedvezményes tagdíj lehetősége a családoknak jelent nagy segítséget. Az edzők támogatása is alapvető céljuk, hiszen az edzőhiány nemcsak itthon, globálisan is probléma, folyamatosan együttműködnek a sportági szövetségekkel ezen a téren is. A sportesemények magyarországi megrendezését is lényegesnek tartja, mert az itt versenyző világsztárok felejthetetlen sportpillanatokat adnak, motiválhatják az őket testközelből figyelő magyar fiatalokat, a hazai indulók támogatása pedig erősíti a nemzeti összetartozást.
Ha a fiatalokat nem győzzük meg, hogy sportoljanak, akkor a piramis alja elveszik, miközben a versenysport is belőlük szemez. Mindannyiunknak, aki itt vagyunk, tennünk kell azért, hogy meggyőzzük honfitársainkat arról, hogy sportoljanak. Ezt igyekszik összefoglalni a Sportoló Nemzet Program, amellyel az a célunk, hogy minél több ember beszéljen a sportról, az legyen beszédtéma
- fogalmazott.
A fórumon Schmidt Ádám arról is beszélt, hogy szeretnék, ha a két alapsportág, a tornasport és az atlétika is megjelenne már az óvodákban is, ha minél több gyermek fő sportágként vagy akár csak mellék sportágként, de hosszú évekig atletizálna is.
"Végtelenül büszke vagyok arra, hogy békéscsabai színekben tudtam elérni életem legnagyobb eredményét. Hiszek abban, hogy a vidéki városokban elképesztő erőforrás lakozik, ami a sportra is igaz. Ez személyes elszántságból, elhivatottságból és szenvedélyből fakad" – mondta a "hazatérő" Baji Balázs.
A rendezvénysorozat következő, 14. állomása csütörtökön Kaposváron lesz.
