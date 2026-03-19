BékemenetUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

József, Bánk névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Csak az országnak van határa, a nemzetnek nincs!” - Fazekas Csilla kiáll a határon túli magyarok mellett

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 19. 08:33
PozsonyIsmerős Arcok
Fazekas Csilla előadását mindenképp látni kell.

Budapest I. kerület Budavár alpolgármestere, Fazekas Csilla nem akármilyen videóval jelentkezett a közösségi oldalán, ugyanis a felvételen csodálatosan elénekelte az Ismerős Arcok Nélküled című slágerét – nem véletlenül, hiszen ezzel, illetve a ruháján lévő fekete szalaggal szeretett volna fellépni a határon túli magyarok kisebbségi helyzetbe kényszerítése és minden ellenük irányuló lépés ellen.

Fazekas Csilla / Fotó: Purger Tamás

❤️🎶🇭🇺 Nélküled Pozsonyban 

Pozsony, Medikus-kert, Petőfi-szobor. A felvidéki magyarság szimbolikus találkozóhelye.

Petőfi ma is összeköti a magyarokat. És az összetartozás tesz minket igazán erőssé. Mert csak az országnak van határa, a nemzetnek nincs!

A fekete szalag és a Nélküled a határon túli magyarok kisebbségi helyzetbe kényszerítése és minden ellenük irányuló lépés ellen, különösen a felvidéki magyarokat érintő Beneš-dekrétumok ellen szól

– írta az alább megtekinthető videóhoz Fazekas Csilla.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
