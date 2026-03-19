Borzalmas baleset történt: mindössze 32 évesen elhunyt az ismert zenész

Egy közkedvelt zenész halála sokkolta a közösséget, miután egy jármű alá szorulva találtak rá holttestére. Jerry Leach, a népszerű country-rock együttes, a Not Leaving Sober basszusgitárosa mindössze 32 éves volt.

A baleset a New Jersey állambeli Jefferson Townshipben található otthona előtt történt. A rendőrség 17:04-kor érkezett a helyszínre, és egy jármű hátsó kereke alatt találták meg a zenészt. Sajnos a jármű elmozdítására és a férfi megmentésére tett kísérletek hiábavalónak bizonyultak.

Öttagú zenekara, amelyet a countryzene lármás különceinek neveznek, megható tisztelgést tett Jerry előtt.

Ez a lesújtó hír mindannyiunk számára sokkoló volt. Jerry sokkal több volt számunkra, mint egy basszusgitáros – testvérré vált, akit volt szerencsénk nagyon közelről megismerni.

Elmondták, hogy Jerry a zenekar barátja volt, majd amikor meghallotta, hogy basszusgitárost keresnek, több mint 60 dalt tanult meg nekik néhány hét leforgása alatt. Akkor még nem volt hírnevük, karrierjük is nehezen indult, ennek ellenére is velük tartott, mert „segíteni szeretett volna nekik”.

Azóta négy év és 300 koncert telt el, és a zenekar szerint sosem lennének ott, ahol most vannak, Jerry nélkül. Imádott velük írni, és jellegzetes stílusa a zenéjükben is tükröződött – írja a Mirror.

Elmondták, most hihetetlenül nehéz időszak vár rájuk, de barátjukért folytatják az útjukat: