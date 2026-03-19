Orbitálisat bukott a mozikban, a magyar nézők mégis zabálják: ezt a filmet nézi mindenki az HBO Maxon

2025-ben a legendás amerikai filmrendező, Daren Aronofsky egy merőben új oldalát ismerhette meg a közönség. Az olyan csontig hatoló drámák mint a Pi, a Rekviem egy álomért, A pankrátor vagy a Brendan Fraser karrierjét újraélesztő A bálna után ugyanis tőle teljesen szokatlan zsánerbe dugta bele a lábujját, mi több, egyenesen fejest ugrott a pörgős krimik világába. Próbálkozását azonban sajnálatos módon sikertelenség zárta, és a Rajtakapva rendkívül szerény eredménnyel zárta a tavalyi moziszezont, hogy aztán idén főnixként támadjon fel az HBO Maxon.

Az Austin Butler-filmek talán egyik legalulértékeltebb darabja, a Rajtakapva tarol az HBO Maxon (Fotó: AFP)

Az HBO Max dobott mentőövet Austin Butleréknek

A Charlie Huston azonos című regénye alapján készült Rajtakapva cselekményének középpontjában egy Hank nevű bárpultos áll, akit a Dűne 3. részéből kimaradt Austin Butler alakít. Az egykor baseballreménységként számontartott Hanket az alkoholizmus mellett egy fiatalkori trauma is fenevadként üldözi, ami elől még a szintén HBO Maxon szexiző Zoë Kravitz által megformált barátnője segítségével sem tud menekülni.

Unalmas, fájdalmakkal teli élete viszont fenekestől fordul fel, mikor egy nap szomszédja megkéri rá, hogy vigyázzon a macskájára. Ebből az egyszerűnek tűnő feladatból viszont hamarosan rémálom lesz, hiszen mindenféle fura gengszterek jelennek meg a lakásán és egyik pillanatról a másikra egy alvilági játszma kellős közepén találja magát.

Zoe Kravitz és Austin Butler szokásosan bejátsszák magukat a szíbünkbe (Fotó: AFP)

Őszintén szólva, a Rajtakapva mozikasszáknál mutatott szerény teljesítménye több mint érthetetlen. Az izgalmas sztori, a kiváló rendezés, valamint a mellékszerepben feltűnő SuperBowl-gyilkos Bad Bunny, Matt Smith, Liev Schreiber vagy Vincent D’Onofrio nevei valamiért mégsem voltak elegek ahhoz, hogy elég embert csábítsanak a mozikba. Hazánkban kevesebb mint 20 ezer ember váltott rá jegyet, szerte a világon pedig alig több mint 30 millió dollárt keresett, ami a 65 milliós büdzséjének csupán a fele.

Azonban a Darren Aronofsky-filmek legfrissebb darabjának sikeresen dobott mentőövet a streaming világa, és a Rajtakapva momentán top 1. az HBO Max felületén. Ehhez hasonló egyébként nemrég történt a streamingen, mikor is Michael Fassbender és Cate Blanchett kémdrámája a SkyShowtime-on bizonyította be, nem a mozinézőknek volt igaza.