Felfoghatatlan: tragikus hirtelenséggel elhunyt egy honvédtisztjelölt Budapesten

A közösségi oldalán közölte az MH Ludovika Zászlóalj, hogy tragikus hirtelenséggel életét vesztette egy harmadéves honvédtisztjelölt a budapesti campuson.

Életét vesztette egy honvédtisztjelölt 2026. március 17-én a délutáni órákban tragikus hirtelenséggel elhunyt a Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj harmadéves honvédtisztjelöltje a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campuson, Budapesten. A tragédia körülményeinek tisztázása az illetékes hatóságok bevonásával megkezdődött. A család kiértesítése megtörtént, a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség őszinte részvétét fejezi ki a hozzátartozóknak

– írta az MH Ludovika Zászlóalj, további információ nem derült ki a szomorú tragédiáról.