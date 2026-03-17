Felfoghatatlan: tragikus hirtelenséggel elhunyt egy honvédtisztjelölt Budapesten

A közösségi oldalán közölte az MH Ludovika Zászlóalj, hogy tragikus hirtelenséggel életét vesztette egy harmadéves honvédtisztjelölt a budapesti campuson.
Életét vesztette egy honvédtisztjelölt
2026. március 17-én a délutáni órákban tragikus hirtelenséggel elhunyt a Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj harmadéves honvédtisztjelöltje a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campuson, Budapesten.
A tragédia körülményeinek tisztázása az illetékes hatóságok bevonásával megkezdődött.
A család kiértesítése megtörtént, a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség őszinte részvétét fejezi ki a hozzátartozóknak
– írta az MH Ludovika Zászlóalj, további információ nem derült ki a szomorú tragédiáról.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.