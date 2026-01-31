Dolly megtörte a csendet Fenyő Miklós haláláról: mit szól mindehhez Cepregi Éva?

Fenyő Miklós halála az egész országot megrázta, a hazai zenei élet nagyjai pedig egytől egyig megható sorokkal búcsúztak a Hungária énekesétől. A legendás zenekar énekesnője, Dolly sem volt kivétel, szívszorító gondolatait pedig a Borsnak nyilatkozva ki is egészítette. A Neoton énekesnője, Csepregi Éva is megtörten nyilatkozott.
Dolly 1980-ban csatlakozott a Hungáriához, s a magyar könnyűzene egyik legkimagaslóbb alakjává vált az évek alatt. Bár az együttes feloszlása némi haragoskodással járt, de ezt Magyarország rock and roll királynője átmeneti időszaknak nevezte később. Facebook-bejegyzésében zenei testvérének és pótolhatatlan barátjának nevezte Fenyő Miklóst. A Bors felkeresésére pedig azt is elárulta, mikor beszéltek utoljára és közös kedves titkukról is vallott.
Nehéz ilyenkor megszólalni. Tele van a lelkem fájdalommal. A bejegyzést is nagyon fájdalmas volt megírnom
– sóhajtott az énekesnő, aki tavaly még egy színpadon állt Fenyővel.
„63 éve tartó barátság volt köztünk: igazi barátság, olyan, ami nagyon ritka manapság. Nagyon szerettem őt, még fel sem tudom fogni, hogy múlt időben kell beszélnem róla” – csuklott el Dolly hangja.
December végén még beszéltünk. A sok teendő miatt telefonon hívtuk egymást: vagy három órán át beszélgettünk. Mindenről tudtunk csevegni, egyik téma jött a másik után
– elevenítette fel Dolly, a Hungária énekesnője.
Fenyő Miklós híres volt arról, hogy kedves beceneveken szólította a szeretteit. Gyermekeit, Dianát és Dávidot Diónak és Dácinak nevezte el. A lánya két gyermekét, Balázst és a kis Laurát is egyedi módon szólította. Előbbit kis Mikulásnak, utóbbit pedig Ribizkének becézte szeretetből. De híres barátság és szoros munkakapcsolat fűzte Pintácsi Szandihoz is, aki pedig az ő „Madárkája” volt. S hogy Dollyt is felruházta-e egy kedves megszólítással?
„Igen, kaptam tőle becenevet, de nem szeretném elárulni. Csak Miki szólíthatott így…”
A pályatársától Csepregi Éva is búcsúzott a Borsnak nyilatkozva, szavai egyszerre voltak személyesek és szakmailag is sokatmondók.
Nagyon megrázott ez a hír. Bátran állítom, hogy Miklós volt az egyik legjobb menedzser és színpadi ember. Olyan világot teremtett a Hungáriának, hogy az világszínvonal volt, fantasztikus tehetség volt
– mondta Éva felidézve azt az alkotói látomást, amely Fenyő Miklós munkáját mindig jellemezte. Hozzátette: a színpadon rendre a Hungáriáé voltak a leglátványosabb díszletek és koreográfiák, mert „mindig volt egy víziója, amit következetesen meg is valósított”. Bár kapcsolatuk nem volt szoros, Éva nagyra tartotta őt, és nem titkolta, hogy a kilencvenes évek közepén szívesen csatlakozott volna a csapathoz.
„Nagyon jól esett, hogy talán két évvel ezelőtt meghívott vendégnek az egyik koncertjére. Sajnos nem tudtam elvállalni, és ezt nagyon bánom” – fogalmazott. Felidézte azt is, hogy Fenyő Miklós őszinte érdeklődéssel követte a Neoton sikereit, és többször beszélgettek külföldi lehetőségekről is.
„Volt, hogy Japán is szóba került, mint potenciális turnéállomás, erről is érdeklődött nálam, kérdezte a véleményemet” – mondta Éva, miközben az elmúlt több évtizednyi közös emléket idézte fel.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.