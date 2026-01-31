Dolly megtörte a csendet Fenyő Miklós haláláról: mit szól mindehhez Cepregi Éva?

Fenyő Miklós halála az egész országot megrázta, a hazai zenei élet nagyjai pedig egytől egyig megható sorokkal búcsúztak a Hungária énekesétől. A legendás zenekar énekesnője, Dolly sem volt kivétel, szívszorító gondolatait pedig a Borsnak nyilatkozva ki is egészítette. A Neoton énekesnője, Csepregi Éva is megtörten nyilatkozott.

A Hungária feloszlása után tavaly az újraalakult zenekar koncertet adott az MVM Dome-ban. Szomorú, hogy ma már Fenyő Miklós halála a beszédtéma (Forrás: Mediaworks Archívum)

Fenyő Miklós halála megrendítette Dollyt is

Dolly 1980-ban csatlakozott a Hungáriához, s a magyar könnyűzene egyik legkimagaslóbb alakjává vált az évek alatt. Bár az együttes feloszlása némi haragoskodással járt, de ezt Magyarország rock and roll királynője átmeneti időszaknak nevezte később. Facebook-bejegyzésében zenei testvérének és pótolhatatlan barátjának nevezte Fenyő Miklóst. A Bors felkeresésére pedig azt is elárulta, mikor beszéltek utoljára és közös kedves titkukról is vallott.

Nehéz ilyenkor megszólalni. Tele van a lelkem fájdalommal. A bejegyzést is nagyon fájdalmas volt megírnom

– sóhajtott az énekesnő, aki tavaly még egy színpadon állt Fenyővel.

„63 éve tartó barátság volt köztünk: igazi barátság, olyan, ami nagyon ritka manapság. Nagyon szerettem őt, még fel sem tudom fogni, hogy múlt időben kell beszélnem róla” – csuklott el Dolly hangja.

December végén még beszéltünk. A sok teendő miatt telefonon hívtuk egymást: vagy három órán át beszélgettünk. Mindenről tudtunk csevegni, egyik téma jött a másik után

– elevenítette fel Dolly, a Hungária énekesnője.