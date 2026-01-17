Menczer Tamás: A Tisza Párt és Magyar Péter akkor is beviszi a magyar embereket a háborúba, ha ez nekik nem tetszik

Ahogy arról a Bors már beszámolt, óriási a készülődés a szombati Háborúellenes Gyűlés kapcsán, ahol a tömeg mellett már az ismert arcok is szép számmal sorakoznak.
Márok mellett már Kocsis Máté is adott egy rövid interjút a HírTV munkatársának, legutóbb pedig Menczer Tamás szólalt meg. A Fidesz kommunikációs igazgatója arra kérdésre válaszolva, hogy
Magyarország hogy tud kimaradni a háborúból elmondta, hogy a válaszát először a Kéri László tiszás főtanácsadó legfrissebb nyilatkozatával kezdené, aki elmondta, hogy a Tisza Párt és Magyar Péter akkor is beviszi a magyar embereket a háborúba, ha ez nekik nem tetszik.
Azt is elmondja Kéri, hogy a háborúpártiak döntöttek, egy hosszú háborúra készölnek Oroszországgal szemben, és ebből egy Tisza-kormány nem tudna, és nem is akarna kimaradni. Mindezt úgy mondja el Kéri, hogy egy óriási Tisza-logó előtt ül, egy Tiszás rendezvényen.
Menczer Tamás hozzátette:
Erről kell a magyar embereknek dönteniük: brüsszeli, ukránbarát bábkormány, amely beviszi Magyarországot a háborúba, amit már nyíltan is elmondtak, vagy a biztos választás, Orbán Viktor és a Fidesz. Szerintem a legfontosabb három szó a BÉKE és ORBÁN VIKTOR
