"A valóság felkapcsolta a lámpát, Magyar Péter érzi a buktát, ezért bujdokol"

Menczer Tamást a miskolci Háborúellenes gyűlésen kérdezték arról, mi lehet annak a magyarázata, hogy Magyar Péter nem ment el Miskolca, ezt az országjárást már nem másolja.

"Magyar Péter sosem szólalt fel a brüsszeli és európai háborúpárti és katonai törekvésekkel szemben. Hallgat, mint a sír, mert ezt a parancsot kapta Webertől. A másik pedig az, hogy látszik a bukovári. Érzi a buktát, a valóság felkapcsolja a lámpát, ugye április 12. közelít, és tudja, hogy már nem tud versenyre kelni a rendezvényeinkkel, mert hozzá nem jönnek az emberek. Ezt mondta Hann Endre. Ott dadogott az ATV-ben a nagy mediános szakértő. »A számok nem úgy számok, az előrejelzés nem úgy van, hát nem is úgy van, nem is úgy gondoltuk.« Közeledik április 12-e. A magyarok nem akarnak háborúba menni, és nem akarnak egy brüsszeli, ukránpárti bábkormányt. Ezért mondjuk mi az, hogy Orbán Viktor a biztos választás."