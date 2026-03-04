Dávid Petra kiáll Kiara Lord mellett: „Az egyik leglojálisabb barátom, benne vakon megbízom”

A botrány néhány napja robbant ki, amikor nyilvánosságra került, hogy a műsorban még szoros szövetséget alkotó Kiara Lord és Nagy Ő Gina kapcsolata megromlott. A háttérben egy harmadik fél, Panna felbukkanása állhat, aki a kamerák leállása után békejobbot nyújtott. Ez nem mindenkinek tetszett...

Kiara Lord és Dávid Petra szövetségesekből lettek barátnők, kapcsolatuk töretlen (Fotó: Dávid Petra)

Kiara Lord kemény kritikát kapott a volt villatársaktól

Kiara Lord Nagy Ő-ben mutatott menetelése a legtöbb vetélytársnak ellenszenves volt, ám Gina látványos szövetséget, majd barátságot kötött a műsor alatt vele. A nézők számára úgy tűnt, erős az ő szövetségük, ám a forgatás után váratlan fordulat következett és kitört kettejük között a háború. Gina szerint Kiara azért szakította meg vele a kapcsolatot, mert ő elfogadta Panna közeledését.

A műsor során Kiara és Panna között folyamatos adok-kapok zajlott, így sokakat meglepett, hogy Panna a forgatások után békülni szeretett volna. Gina nyitott volt erre, Kiara azonban nem, és végül megszakította vele a kapcsolatot. Panna kemény kritikát fogalmazott meg Kiaráról, lapunknak így nyilatkozott:

Ő nem önazonos, hanem számító manipulátor. Mindenben csak a hasznot látja. A villában és a villán kívül sincsenek barátai, nincsenek igazi érzései, mindig az hajtja, hogy mit tud profitálni.

Gina és Kiara barátsága A Nagy Ő után rövidesen megszakadt (Fotó: TV2)

„Kiara nagyon korrekt és egyenes ember”

Ezzel szemben a Dávid Petra személyi edző egészen más képet fest barátnőjéről. Petra határozottan visszautasítja a vádakat, és azt is hangsúlyozza, hogy kapcsolatuk továbbra is szoros és töretlen.

Tegnap voltam nála, a barátságunk természetesen továbbra is töretlen. Mi mindig kiálltunk egymásért, soha nem is volt konfliktusunk. Nagyon számíthattam rá a mellműtétem után, a versenyeken, a párkapcsolataim alatt is támogatott. Ő megbízható, lehet rá támaszkodni

– mondta.

Petra hozzátette: Kiara számára elképzelhetetlen az árulás.

Az egyik leglojálisabb barátom. Benne vakon megbízom… Olyan, hogy árulás, olyan nála szóba sem jöhet. Kiara Lord nagyon korrekt és egyenes ember.

A barátnők egyik kedvenc időtöltése az étkezés és a férfiak pontozása (Fotó: Dávid Petra)

Szövetségesekből barátok

Dávid Petra Farm VIP-s szereplőként ismerkedett meg Kiarával, ahol szövetségesekből lettek barátok. Azóta több közös videóval is feltűnést keltettek, például amikor férfiakat pontoztak a foglalkozásuk alapján, ami komoly vitákat váltott ki. Sokan arra is felfigyeltek, hogy Petra és Kiara hónapok óta nem posztolnak közös tartalmakat. Petra megerősítette, hogy nem szakadt meg a kapcsolatuk, egyszerűen arról van szó, hogy mindketten elfoglaltak voltak, és nem dokumentálták a találkozásaikat. A jelenlegi Kiara-Gina konfliktus pontos okait Petra sem látja teljesen át, de egy dologban biztos: ő továbbra is rendíthetetlenül kiáll barátnője mellett.