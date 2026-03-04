Dávid Petra kiáll Kiara Lord mellett: „Az egyik leglojálisabb barátom, benne vakon megbízom”

A botrány néhány napja robbant ki, amikor nyilvánosságra került, hogy a műsorban még szoros szövetséget alkotó Kiara Lord és Nagy Ő Gina kapcsolata megromlott. A háttérben egy harmadik fél, Panna felbukkanása állhat, aki a kamerák leállása után békejobbot nyújtott. Ez nem mindenkinek tetszett...
Kiara Lord Nagy Ő-ben mutatott menetelése a legtöbb vetélytársnak ellenszenves volt, ám Gina látványos szövetséget, majd barátságot kötött a műsor alatt vele. A nézők számára úgy tűnt, erős az ő szövetségük, ám a forgatás után váratlan fordulat következett és kitört kettejük között a háború. Gina szerint Kiara azért szakította meg vele a kapcsolatot, mert ő elfogadta Panna közeledését.
A műsor során Kiara és Panna között folyamatos adok-kapok zajlott, így sokakat meglepett, hogy Panna a forgatások után békülni szeretett volna. Gina nyitott volt erre, Kiara azonban nem, és végül megszakította vele a kapcsolatot. Panna kemény kritikát fogalmazott meg Kiaráról, lapunknak így nyilatkozott:
Ő nem önazonos, hanem számító manipulátor. Mindenben csak a hasznot látja. A villában és a villán kívül sincsenek barátai, nincsenek igazi érzései, mindig az hajtja, hogy mit tud profitálni.
Ezzel szemben a Dávid Petra személyi edző egészen más képet fest barátnőjéről. Petra határozottan visszautasítja a vádakat, és azt is hangsúlyozza, hogy kapcsolatuk továbbra is szoros és töretlen.
Tegnap voltam nála, a barátságunk természetesen továbbra is töretlen. Mi mindig kiálltunk egymásért, soha nem is volt konfliktusunk. Nagyon számíthattam rá a mellműtétem után, a versenyeken, a párkapcsolataim alatt is támogatott. Ő megbízható, lehet rá támaszkodni
– mondta.
Petra hozzátette: Kiara számára elképzelhetetlen az árulás.
Az egyik leglojálisabb barátom. Benne vakon megbízom… Olyan, hogy árulás, olyan nála szóba sem jöhet. Kiara Lord nagyon korrekt és egyenes ember.
Dávid Petra Farm VIP-s szereplőként ismerkedett meg Kiarával, ahol szövetségesekből lettek barátok. Azóta több közös videóval is feltűnést keltettek, például amikor férfiakat pontoztak a foglalkozásuk alapján, ami komoly vitákat váltott ki. Sokan arra is felfigyeltek, hogy Petra és Kiara hónapok óta nem posztolnak közös tartalmakat. Petra megerősítette, hogy nem szakadt meg a kapcsolatuk, egyszerűen arról van szó, hogy mindketten elfoglaltak voltak, és nem dokumentálták a találkozásaikat. A jelenlegi Kiara-Gina konfliktus pontos okait Petra sem látja teljesen át, de egy dologban biztos: ő továbbra is rendíthetetlenül kiáll barátnője mellett.
