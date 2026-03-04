Drámai éjszaka Izraelben: Irán újabb csapást indított, menekültek az emberek

Az izraeli hadsereg bejelentette, hogy Iránból rakétákat indítottak izraeli terület felé. A légvédelem ezután akcióba lépett.

Irán újabb támadást indított Izrael ellen- Fotó: Anadolu via AFP

Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) a közösségi médiában azt közölte, hogy védelmi rendszereik dolgoznak a beérkező rakéták elfogásán.

Irán újabb támadást indított Izrael ellen

Izrael közvetlenül a mobiltelefonokra is vészjelzéseket adott ki az érintett területeken, figyelmeztetve a lakosokat, hogy azonnal lépjenek be a védett területekre, és maradjanak ott a további utasításokig.

A védett területről csak kifejezett utasítás után lehet kilépni

– közölte az Izraeli Védelmi Erők.

A tisztviselők arra kérték a lakosságot, hogy kövessék az utasításokat, mondván, hogy azok kritikus fontosságúak a civilek biztonsága érdekében rakétatámadások során.

A legújabb rakétaindításokra akkor került sor, amikor Irán folytatta a megtorló csapásokat a régióban az iráni rakéta- és katonai infrastruktúrát célzó, folyamatban lévő amerikai és izraeli katonai műveleteket követően.

Washington bejelentette, hogy az amerikai és izraeli erők közel 2000 célpontot támadtak Iránban a hadművelet negyedik napján.

Egy közösségi médiában közzétett bejegyzésben a CENTCOM parancsnoka, Brad Cooper admirális elmondta, hogy több mint 50 000 amerikai katona, 200 vadászrepülőgép, két repülőgép-hordozó és nagy hatótávolságú bombázó vesz részt a műveletben.

Elmondása szerint a koalíciós erők súlyosan lerombolták Irán légvédelmét, és több száz ballisztikus rakétát, hordozórakétát és drónt semmisítettek meg.

Az amerikai erők 17 iráni haditengerészeti hajót is megsemmisítettek – mondta Cooper, hozzátéve, hogy jelenleg egyetlen iráni hajó sem működik az Arab-öbölben, a Hormuzi-szorosban vagy az Ománi-öbölben.

A CENTCOM szerint Irán több mint 500 ballisztikus rakétát és több mint 2000 drónt lőtt ki válaszul, bár Cooper szerint Teherán képessége az amerikai erők és partnereik elleni csapásmérésre csökken.

Általános operatív értékelésem szerint a tervünk előtt járunk

– mondta Cooper.