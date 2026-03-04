"Sajnos a helyzet továbbra is durva" - Szijjártó Péter újabb helyzetjelentése a Közel-Keleten rekedt magyarok hazahozásáról

Telefonon egyeztetett emírségekbeli és jordániai kollégájával Szijjártó Péter kedd este a térségben rekedt magyarok hazajuttatásának ügyéről, melyet követően a külgazdasági és külügyminiszter arról számolt be: „sajnos a helyzet továbbra is durva a Közel-Keleten”.

Fotó: Soós Lajos

Elmonda, hogy Irán folyamatosan csapásokat mér az arab országokra, drónokkal, ballisztikus rakétákkal és cirkálórakétákkal támadja őket szünet nélkül, ezért a légterek többsége továbbra is zárva tart.

"Az előbb újra telefonon egyeztettem az Egyesült Arab Emirátusok külügyminiszterével, tekintettel arra, hogy több mint négyezer magyar még mindig ott van Dubajban és Abu-Dzabiban. A külügyminiszter kolléga arról tájékoztatott, hogy a repülőtereiket érő támadások miatt csak nagyon lassan, óvatosan és korlátozottan tudják újranyitni a légterüket, és lassan, korlátozottan tudják újra üzembe helyezni a repülőtereiket" – fogalmazott Szijjártó Péter, hozzátéve, partnere biztosította, hogy továbbra is mindent megtesznek annak érdekében, hogy az Egyesült Arab Emirátusokban rekedt magyarok biztonságban legyenek.

Szijjártó Péter ezután tudatta, hogy nemrég jordániai hivatali partnerével, Ajmán Szafádival is beszélt, mivel az elmúlt napokban Jordániába sok magyarnak segítettek átjutni Izraelből a szárazföldi határon keresztül.

"Azokat, akiket átsegítettünk Jordániába, szerdán és csütörtökön egy-egy repatriáló járattal hazahozzuk Ammánból. A mai napon egyeztettem a jordán külügyminiszter kollégával, és a jordán hatóságok valóban minden segítséget meg is adtak, meg is adnak ahhoz, hogy ez a két repatriáló járatunk szerdán és csütörtökön haza tudja hozni a Jordániába átkelt magyarokat" –jelentette ki.

A külügyminiszter szavai szerint azokat, akiknek Egyiptomba sikerült átkelniük a szárazföldi átkelőkön Izraelből, Sarm-es Sejkből pénteken hozzák haza egy repatriáló járattal, és onnantól kezdve már a Wizz Air megnövekedett számú járata is készen áll.

"Ez most a helyzet sajnos, a légterek zárva tartása továbbra is sok esetben ellehetetleníti a hazatérést. Folyamatosan tartom a kapcsolatot az arab kollégáimmal, és amint lehetőség van arra, hogy a légtereket használni lehessen, akkor segíteni fogunk mindenkinek továbbra is természetesen abban, hogy minél előbb hazajuthasson" –foglalta össze a miniszter.