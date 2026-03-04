Szabó Győző: „A harag számomra egy nem létező érzelem”

A színész nem titkolja, hogy sok mindenen van már túl az életében. Saját korosztályát elnézve azonban nemrégiben meghozta azt a döntést: még nem szeretne azokra hasonlítani, akik elengedték magukat. Szabó Győző számára azonban nem csak az a fontos, hogy fizikailag megfelelő formában legyen. A hot! magazinnak mesélt az életmódváltás okairól, terveiről.

Megannyi siker és mélyebb pont után most Szabó Győző életmódváltásba kezdett

Szabó Győző ma már rendszeresen lejár a konditerembe

Szabó Győző: „Sok mindenen mentem már keresztül”

Az elmúlt időben több alkalommal beszéltél arról, hogy tudatos döntés az életedben az életmódváltás. Volt valami oka az elhatározásodnak?

„Olyan igazán sorsfordító esetről nem mesélhetek. Egyszerűen arról van szó, hogy ötvenöt éves vagyok, és nagyon sok mindenen mentem már keresztül, a drogoktól kezdve a piáig. Sokkolt az a látvány és az a tény, hogy más, velem egykorúak nem emelnek meg akármilyen súlyt, nem figyelnek oda semmire. Magyarországon egyébként is jellemző, hogy sokan túlsúllyal küzdenek, és ötven fölött már nem igyekeznek az emberek karbantartani magukat, mert a legtöbben már nem akarnak megfelelni senkinek. Nem akartam ilyen lenni.”

Ehelyett inkább beköltöztél az edzőterembe.

„Tudom, milyen az, amikor két hónapig nincs idő lemenni edzeni. Onnan már nagyon nehéz visszajönni, ráadásul kitolódik az a pont, amikor ez a folyamat még visszafordítható. Az ember szép lassan elkezd megereszkedni, lelassul az anyagcseréje, jönnek a ráncok. Majdnem biztos, hogy minden embernek az életében eljön az a pillanat, amikor rájön, hogy ez így nagyon nem jó. Ezt követi a döntés, hogy akkor vagy így marad minden, vagy pedig teszünk ellene. Én az utóbbi mellett döntöttem. A másik ok pedig az, hogy színész vagyok, és ötvenöt évesen szeretnék még olyan szerepeket kapni, amelyben szükség van egy izmos, sportos, középkorú, jól karbantartott karakterre. Én szeretnék lenni az, aki ilyen helyzetben szóba jöhet.”