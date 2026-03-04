Soha nem látott szégyen, történelmi mélyponton a Liverpool

Ismét a 90. perc után kapott góllal bukott a Liverpool! A Wolverhampton kedden a 94. percben talált a címvédő kapujába, André 19 méterről lőtt, Gomez lábán megpattant a labda, ami a tehetetlen Alisson mellett a hálóba vágódott, ezzel a Wolves 2-1-re verte a Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Poolt. A BBC szerint ebben az idényben ez volt az ötödik olyan meccse a Vörösöknek, hogy a 90. perc után kapott góllal buktak, és ez történelmi mélypontot jelent:
A bajnokság történetében még egyetlen csapat sem bukott el 5 meccset a ráadás perceiben. Ez a legtöbb egy szezonban.
A Bajnokok Ligájában nyolcaddöntős Liverpool a váratlan vereséggel az ötödik helyen maradt a Premier League-ben, ráadásul közvetlen riválisai, a Manchester United és az Aston Villa csak szerdán lépnek pályára. A Wolverhampton-Liverpool meccsen aratott hazai győzelem ellenére a Wolves-t 11 pont választja el a bennmaradást jelentő 17. helytől. A Tóth Alexet foglalkoztató Bournemouth gól nélküli döntetlent játszott a vendég Brentforddal úgy, hogy a magyar középpályás ezúttal nem kapott játéklehetőséget.
