Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Kázmér névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Gyász Hollywoodban: 62 évesen elhunyt a Dallas egykori sztárja

halál
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 04. 07:08
tragédiaDallas
Gyászol a szakma. Belehalt a betegségbe a Dallas sztárja.

Szomorú hír rázta meg Hollywoodot: 62 éves korában meghalt Annabel Schofield modell és színésznő, akit sokan a Dallas című kultikus sorozatból ismerhettek. A sztár február 28-án hunyt el Los Angelesben, miután agydaganatot diagnosztizáltak nála.

Dallas
Meghalt a Dallas sztárja.
Fotó: Pexels / Pexels

 A Dallas sztárja szörnyű betegséggel küzdött

A betegség diagnózisa után Schofield egy GoFundMe-oldalon osztotta meg egészségi állapotával kapcsolatos frissítéseit, amelyet azért hoztak létre, hogy segítsenek fedezni a kezelésekkel járó költségeket. Utolsó bejegyzésében, január 18-án arról számolt be, hogy sürgősségi műtéten esett át, amely során egy daganatos elváltozást távolítottak el az orrüregéből.

Annabel Schofield 1963. szeptember 4-én született a walesi Llanelliben. Édesapja, John D. Schofield brit filmgyártási vezető volt, aki több nagy hollywoodi produkció munkálataiban is részt vett, köztük a Jerry Maguire – A nagy hátraarc és a Lesz ez még így se! című filmeknél.

Schofield később Londonba költözött, ahol modellkarrierbe kezdett. A nyolcvanas években hatalmas sikereket ért el: a beszámolók szerint „több száz” divatmagazin címlapján szerepelt, többek között a Vogue német és olasz kiadásában.

Melissa Richardson, a londoni Take Two Agency tulajdonosa úgy emlékezett rá, mint az ügynökség egyik kulcsfigurájára.

Ő volt a Take Two előfutára – nélküle sosem értük volna el azt a sikert, amit végül elértünk. Szerettük őt, mert vicces, őszinte, gyönyörű és földhözragadt volt

 – mondta Richardson.

Karrierje csúcsán Los Angelesbe költözött, ahol szerepet kapott a világsikerű Dallas sorozatban. A produkció 11. évadában 12 epizódon át alakította Laurel Ellis karakterét, Larry Hagman legendás figurája, J.R. Ewing oldalán, írja a People.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu