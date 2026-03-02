Jó hírt kaptak a Dubajban rekedt magyar turisták: így juthatnak haza

Szombat hajnal óta rakéta- és dróntámadásoktól retteg mindenki a Közel-Keleten. Miután az Amerikai Egyesült Államok és Izrael úgy döntöttek, hogy egy közös katonai akció keretében támadást indítanak Irán ellen, az válaszcsapásként turisták által közkedvelt helyszíneket is célba vett több országban is. Iráni rakéták és drónok csapódtak be szombat óta többek között Cipruson, Kuvaitban és Katarban is. Kétségtelen, hogy a legnagyobb figyelem a nyaralók körében is igen népszerű Dubajra irányul, ahol több ikonikus szállodát is találat ért.
Szijjártó Péter most arról számolt be közösségi oldalán: részlegesen megnyíltak a repterek, így lehetőségük lesz a kint rekedteknek hazajutni.
Jó hír, hogy Abu Dhabi és Dubaj repülőterei részlegesen megnyitnak. Azt kérik, hogy csak a légitársaságokkal való egyeztetés és a tőlük kapott jelzés után induljanak ki az adott repülőtérre.
"A Flydubai húsz napon keresztül ingyenes átfoglalást biztosít, az Emirates pedig a korábban már foglalással rendelkezett utasoknak ad elsőbbséget. A légitársaságok folyamatosan közlik majd, hogy mely járataikat indítják útnak. A katari turisztikai ügynökség pedig bejelentette, hogy átvállalják a Katarban rekedt turisták pluszköltségeit" - tudatta.
