Jó hírt kaptak a Dubajban rekedt magyar turisták: így juthatnak haza

Szijjártó Péter most arról számolt be közösségi oldalán: részlegesen megnyíltak a repterek, így lehetőségük lesz a kint rekedteknek hazajutni.

Jó hír, hogy Abu Dhabi és Dubaj repülőterei részlegesen megnyitnak. Azt kérik, hogy csak a légitársaságokkal való egyeztetés és a tőlük kapott jelzés után induljanak ki az adott repülőtérre.

"A Flydubai húsz napon keresztül ingyenes átfoglalást biztosít, az Emirates pedig a korábban már foglalással rendelkezett utasoknak ad elsőbbséget. A légitársaságok folyamatosan közlik majd, hogy mely járataikat indítják útnak. A katari turisztikai ügynökség pedig bejelentette, hogy átvállalják a Katarban rekedt turisták pluszköltségeit" - tudatta.