Döbbenetes részlet derült ki Jákli Mónika ügyében: valaki a használja a telefonját a halála óta!

Január 21-én szenvedett tragikus balesetet Boráros Gábor volt párja, Jákli Mónika. A sztáranyuka egy jól ismert kanyarban letért az útról és a fák közé repült, ahol az autója darabokra szakadt, és ki is gyulladt. És bár a modellt a mentők azonnal kórházba szállították, nem sokkal később életét vesztette. Jákli Mónika autóbalesetének körülményeit azonban azóta is vizsgálja a rendőrség, ugyanis a részletek nem csak egyszerűen a sofőr gondatlanságából adódó tragédiára utalnak. Ráadásul most Mónika egy barátja újabb gyanús jelre figyelt fel. Mutatjuk, mit tudunk eddig.

Jákli Mónika halálos balesetének körülményeit most is vizsgálják, a telefonja számos kérdést felvet (Fotó: YouTube)

Szerdán szinte végigsöpört az országon a hír, hogy Jákli Mónika elhunyt. Boráros Gábor exe éjszaka, egy bérelt luxus Mercedesszel szenvedett brutális balesetet, majd a sérüléseibe bele is halt. Az ügyben a hatóságok továbbra is nyomoznak, ugyanis több körülmény is gyanakvásra ad okot. Az influencer ugyanis a rendőrség közleménye szerint az időjárási körülményekhez képest igen lengén volt felöltözve, hiszen mindössze egy vékony cicanadrágot, egy hálóruházatra emlékeztető felsőt, és egy kabátot viselt. Emellett Jákli Mónika párja, Roderik, akinek cégéhez a kocsi is köthető, meglepően gyorsan a helyszínre ért. A férfi elmondása szerint azért sietett a helyszínre, mert egy applikáció értesítette arról, hogy az autóval esetleg baleset történhetett.

Jákli Mónika autója szinte a felismerhetetlenségig szétroncsolódott, sokak teóriája szerint üldözték (Fotó: Facebook/Polícia SR)

Jákli Mónika vőlegénye használja a telefont?

A szemtanúk szerint a férfi, aki korábban el is jegyezte Moncsit, láthatóan nagyon megrendült, amikor a helyszínre ért. De közben kedvese telefonja felől is többször érdeklődött. És bár hivatalos információ nincs róla, hogy előkerült-e, sokan azt pletykálják, hogy az üzletembernél van. Ugyan egy nyomozás során ilyenekre nem szabad adni, de most egy lapunknak megszólaló, a neve elhallgatását kérő barátnak szemet szúrt, hogy Jákli Mónika Facebook profilja többször is aktív volt az elmúlt napokban, ráadásul igencsak változatos időpontokban, például éjszaka és kora délután.

Jákli Mónika családja állítólag nem tud a telefon hollétéről, így többek szerit is a párja használhatja a mobilt (Fotó: Beküldött)

Az ismerős azt is állítja, hogy mivel Jákli Mónika édesanyjával kapcsolatban áll, így biztosan tudja, hogy ő nem kapta meg a készüléket, de a gyászoló anyuka lapunk megkeresésére nem reagált, így ezt senki sem erősítette meg. Az azonban valószínűsíthető, hogy nem a nyomozásban résztvevő rendőrök használják Jákli Mónika telefonját az éjszaka közepén.