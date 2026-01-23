Jákli Mónika halála kapcsán egyre több a furcsaság: mégsem volt annyira boldog?

Jákli Mónika balesete elképesztő tragédia önmagában véve, az azóta felmerülő kérdések azonban egyre nagyobb aggodalomra adnak okot. A körülmények teljes tisztázása természetesen még időbe telik, a kommentelők pedig nem nyugszanak.

Jákli Mónika autóbalesete kapcsán sokak felszólaltak a közösségi médiában: boldogsága sokak szerint ugyanis megkérdőjelezhető volt (Fotó: RTL)

Jákli Mónika mégsem volt olyan boldog?

Mint arról korábban a Bors is beszámolt, szerda hajnalban autóbalesetben meghalt Jákli Mónika, Boráros Gábor kislányának édesanyja. Luxusautójával Szlovákiában, Nagymegyer közelében egy kanyarban eddig ismeretlen okokból letért az útról, majd óriási sebességgel a fának csapódott. Az ütközés erejétől a jármű gyakorlatilag darabokra szakadt, a felismerhetetlenségig roncsolódott. A népszerű influenszert azonnal kórházba szállították, de az életét már nem lehetett megmenteni.

Jákli Mónikának szinte semmi esélye nem volt a túlélésre, az autója teljesen összeroncsolódott (Fotó: Policia SR)

Jákli Mónika és Boráros Gábor szakítása után a fitneszmodell egyedül nevelte közös kislányukat, Zorát, nemrég azonban újra rátalált a szerelem. Párjának arcát közösségi oldalain sosem mutatta meg, a sok közös, boldog pillanatról viszont folyamatosan beszámolt. Az elsődleges beszámolók alapján Mónika sok idő után végre boldog volt és teljesnek érezte az életét. Párja nemrég még a kezét is megkérte, a vőlegény a tenyerén hordozta a gyönyörű édesanyát. A kommentelők közül sokan azonban úgy érezték, fel kell szólalniuk a témában, mivel nem ártana árnyaltabban látni a képet és észrevenni: itt felhőtlen boldogságról szó sem volt - állítják.

Az a szemét autóval üldözte és hagyta meghalni. Köntös és alsónemű volt rajta… menekült előle…Ez nem először történt meg…

– írta a merész feltételezést egy kommentelő. Egy másik hozzászóló így reagált: „Roderik nem a kedvességéről volt híres…”

Volt olyan, aki szerint Jákli Mónika új párja nemhogy nem tette őt boldoggá, inkább csak rontott a helyzeten.

Én is nagyon sajnálom szegényt, az is feltűnt most, ahogy nézegettem a képeit, hogy borzasztóan le volt fogyva… persze mennek a találgatások, de kezd ez az új pasi rendkívül gyanússá válni nekem…

– erre pedig rengetegen rákontráztak:

Én is pont azt néztem! Nem volt ennyire vékony. Egy-két helyen feltűnik orr vagy szemcsepp is az asztalon.

– írta egy aggódó követő.