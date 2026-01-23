Jákli Mónika halála kapcsán egyre több a furcsaság: mégsem volt annyira boldog?

Jákli Mónika balesete elképesztő tragédia önmagában véve, az azóta felmerülő kérdések azonban egyre nagyobb aggodalomra adnak okot. A körülmények teljes tisztázása természetesen még időbe telik, a kommentelők pedig nem nyugszanak.
Mint arról korábban a Bors is beszámolt, szerda hajnalban autóbalesetben meghalt Jákli Mónika, Boráros Gábor kislányának édesanyja. Luxusautójával Szlovákiában, Nagymegyer közelében egy kanyarban eddig ismeretlen okokból letért az útról, majd óriási sebességgel a fának csapódott. Az ütközés erejétől a jármű gyakorlatilag darabokra szakadt, a felismerhetetlenségig roncsolódott. A népszerű influenszert azonnal kórházba szállították, de az életét már nem lehetett megmenteni.
Jákli Mónika és Boráros Gábor szakítása után a fitneszmodell egyedül nevelte közös kislányukat, Zorát, nemrég azonban újra rátalált a szerelem. Párjának arcát közösségi oldalain sosem mutatta meg, a sok közös, boldog pillanatról viszont folyamatosan beszámolt. Az elsődleges beszámolók alapján Mónika sok idő után végre boldog volt és teljesnek érezte az életét. Párja nemrég még a kezét is megkérte, a vőlegény a tenyerén hordozta a gyönyörű édesanyát. A kommentelők közül sokan azonban úgy érezték, fel kell szólalniuk a témában, mivel nem ártana árnyaltabban látni a képet és észrevenni: itt felhőtlen boldogságról szó sem volt - állítják.
Az a szemét autóval üldözte és hagyta meghalni. Köntös és alsónemű volt rajta… menekült előle…Ez nem először történt meg…
– írta a merész feltételezést egy kommentelő. Egy másik hozzászóló így reagált: „Roderik nem a kedvességéről volt híres…”
Volt olyan, aki szerint Jákli Mónika új párja nemhogy nem tette őt boldoggá, inkább csak rontott a helyzeten.
Én is nagyon sajnálom szegényt, az is feltűnt most, ahogy nézegettem a képeit, hogy borzasztóan le volt fogyva… persze mennek a találgatások, de kezd ez az új pasi rendkívül gyanússá válni nekem…
– erre pedig rengetegen rákontráztak:
Én is pont azt néztem! Nem volt ennyire vékony. Egy-két helyen feltűnik orr vagy szemcsepp is az asztalon.
– írta egy aggódó követő.
„Ezt most a párja miatt írom, elég sok helyen írják, hogy nem egy jó gyerek” – tette hozzá még valaki, de akad, aki biztos benne, hogy Roderik elnyeri majd a büntetését és rövidre zárta ennyivel: „A karma eljön”
Jákli Mónika exe, Boráros Gábor tegnap este Instagram-oldalán úgy fogalmazott: „Holnapra több információt tudok majd közölni, az eddigiek eléggé meglepőek, és még mindig van, ami egyben érthetetlen is…” Péntek délelőtt aztán Gábor egy videóval jelentkezett, amelyben hálásan megköszönte, hogy ennyire sokan írtak neki a nagy nehézségek közepette, ez valamelyest segít neki a gyászfolyamatban.
Tudom, hogy egyáltalán nem lesz könnyű feladat ezt megoldani és még mindig vannak kérdések, amik tisztázatlanok. Még mindig hátra van az a feladat is, hogy Zorával ezt valahogy közöljem
– mondta könnyeivel küszködve. Annyi mindenesetre bizonyos, hogy továbbra is rengeteg megválaszolatlan kérdés van a levegőben a tragédia kapcsán, és idővel talán a találgatásokon túl valós választ kapunk arra is, milyen volt Mónika kapcsolata a párjával.
