Lenullázott Liverpool, súlyos kiütések, egy helyen BL-meccsek eredményei

Szezonbeli második isztambuli BL-meccsén sem tudott gólt lőni a Liverpool. A Bajnokok Ligája keddi nyolcaddöntőjében a Galatasaray újra 1-0-ra verte az angol bajnokot. A Liverpool odahaza még javíthat a visszavágón, az olasz Atalantának és az angol Tottenhamnek viszont gyakorlatilag már nincs semmi esélye a továbbjutásra. A Vörösök edzője, Arne Slot ugyanakkor arra nem lehet büszke, hogy kedden a nyolc pályára lépő együttes közül egyedül a Liverpool nem lőtt gólt.

Szoboszlai Dominik sárga lapot is kapott a Galatasaray elleni BL-meccsen Fotó: Anadolu

BL-meccsek, a keddi nyolcaddöntők eredményei

Galatasaray (török)-Liverpool (angol) 1-0 (1-0)

Gól: Lemina (7.)

Newcastle (angol)-Barcelona (spanyol) 1-1 (0-0)

Gólok: Barnes (86.), illetve Yamal (96., tizenegyesből)

Atalanta (olasz)-Bayern München (német) 1-6 (0-3)

Gólok: Pasalic (93.), illetve Stanisic (12.), Olise (22., 64.) Gnabry (25.), Jackson (52.), Musiala (67.)

Atlético Madrid (spanyol)-Tottenham (angol) 5-2 (4-1)

Gólok: Llorente (6.), Griezmann (14.), Álvarez (15., 55.), Le Normand (22.), illetve Porro (26.), Solanke (76.)