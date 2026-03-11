Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Gólyahír! Ismét anya lett sokak kedvenc énekesnője

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 11. 06:20 / FRISSÍTÉS: 2026. március 11. 06:30
A közösségi oldalán jelentette be a hírt. Ellie Goulding a kisfia után egy kislány édesanyja lett.
Bors
A szerző cikkei

Életet adott második gyermekének Ellie Goulding. A népszerű énekesnő az Instagram-oldalán osztotta meg a hírt egy fotó kíséretében, mialatt azt is megmutatta, hogyan fogadta a fia, Arthur a kishúga születését. 

Megszületett Ellie Goulding második gyermeke / Fotó: AFP

Megszületett Ellie Goulding kislánya

Pénteken egy gyönyörű, egészséges kislánynak adtam életet. Teljesen odavagyunk érte. Nagyon megfelelő volt az is, hogy a nemzetközi nőnapot vele és a St. Mary's Kórház hihetetlen női csapatával tölthessem, akik rendkívüli gondoskodással és kedvességgel láttak el engem és a kisbabámat. Hihetetlenül nagy örömmel tölt el ez a kis családtag, különösen azért, mert Arthur annyira boldog, hogy ennek a kis angyalnak a bátyja lehet

- írta a közösségi oldalán az énekesnő, mialatt egy fotót is közzétett a babáról.

Megszületett Ellie Goulding kislánya / Fotó:   Instagram

Egy másik felvételen a sztár egy fekete-fehér tortát mutatott meg, rajta azzal a szöveggel:

Isten hozott, kishúgom!

Megszületett Ellie Goulding kislánya
Fotó:   Instagram

Az énekesnő fia, a négy és fél éves Arthur édesapja egyébként Caspar Jopling, akivel még korábban elváltak útjaik. Második gyermeke mostani partnerétől, Beau Minnieartől született, akivel tavaly szeptemberben, egy londoni eseményen vállalták fel a kapcsolatukat nyilvánosan - írja a People.

 

