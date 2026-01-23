"Egyetlen hiányzó mozaikdarab szükséges, hogy teljes legyen a kép" - Hivatalos közleményt adott ki a Szlovákiai polgárőrség Jákli Mónika ügyéről

Egyre közelebb vannak a megoldáshoz! Hivatalos közleményt tett közzé a Szlovákiai Országos polgárőrség a Facebookon Jákli Mónika tragikus balesetével kapcsolatban. Egy-két nap türelmet kérnek az átfogó, ellenőrzött, hivatalos nyilatkozat közzétételéig.

Jákli Mónika halálával kapcsolatban egyre kevesebb a kérdés

Fotó: Instagram

Jákli Mónika halálos balesete megrázta az országot

Mint arról korábban a Bors is beszámolt, szerda hajnalban autóbalesetben meghalt Jákli Mónika, Boráros Gábor kislányának édesanyja. Luxusautójával Szlovákiában, Nagymegyer közelében egy kanyarban eddig ismeretlen okokból letért az útról, majd óriási sebességgel a fának csapódott. Az ütközés erejétől a jármű gyakorlatilag darabokra szakadt. A népszerű influenszert azonnal kórházba szállították, de az életét már nem lehetett megmenteni. Halálának körülményei kuszává váltak, amikor kiderült, vőlegénye állítólag meglepően hamar érkezett ki a baleset helyszínére, és Mónika telefonjáról érdeklődött, ami később eltűnt.



A szlovákiai polgárőrség most hivatalos közleményben szeretné meggátolni a további találgatásokat, amik leginkább arról szólnak, hogy Mónika jelenlegi párjának köze lehet a balesethez. A polgárőrség szerint a rengeteg információ segítette munkájukat a környékbeliektől és ez az események láncolatának nagy részének összeállítását eredményezte.

A beérkezett adatok jelentős mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy az események láncolata mára nagyrészt összeálljon

– írták.

Fontos hangsúlyoznunk, hogy nem magánakcióról van szó. Az ügyben a család felkérésére nyújtunk segítséget, velük folyamatos kapcsolatban és egyeztetésben dolgozunk.

Majd elmondták, hogy a rendelkezésünkre álló információk alapján már pontosan látják a következőket:

• ki kit hívott,

• milyen időpontban,

• óra–percre lebontva,

• valamint az érintett járművek és személyek teljes útvonalát és mozgását.

Egyetlen hiányzó mozaikdarab szükséges ahhoz, hogy végre megtudják, pontosan hogyan zajlott a tragédia előélete és kimenetele.

Az események időrendje gyakorlatilag összeállt. Egyetlen hiányzó mozaikdarab szükséges ahhoz, hogy a teljes kép véglegessé váljon

– fogalmazták a közleményben.

Ezután 1-2 nap türelmet kértek, hogy az adatokat ellenőrzött, hiteles formában tudják átadni a nyilvánosság számára.

Ezután a polgárőrség megdöbbentő információt közölt, miszerint egyes hivatalos helyek részéről nem kaptak együttműködést az ügyben, miközben sok információ hamarabb kikerült a közösségi médiába.

Nem tudjuk szó nélkül hagyni azt a tényt, hogy bizonyos hivatalos (város / község) helyek részéről nem kaptunk együttműködést, miközben ugyanezek az információk a médiában megjelentek „azok megkapták”. Nem állítjuk, hogy ennek hátterében mi állt — de érthető módon komoly felháborodást vált ki, amikor egy ügy tisztázását segítő adatok nem a vizsgálatot, hanem előbb a nyilvánosságot szolgálják. Célunk továbbra sem a vádaskodás, hanem az igazság feltárása — különös tekintettel arra, hogy egy ember életét vesztette, és a család válaszokat érdemel. Amint minden adat megerősítést nyer, tiszta vizet öntünk a pohárba, és hivatalos közleményben tájékoztatjuk a nyilvánosságot.

A Szlovákiai Országos polgárőrség addig is türelmet kér, felelős kommunikációt és az áldozat és családja iránt tiszteletet.