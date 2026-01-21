Ezzel a kocsival szenvedett halálos balesetet Jákli Mónika: az autókölcsönző oldalán most is szerepel a hirdetése

Jákli Mónika párja, egy felvidéki üzletember, luxusautók bérbeadásával és eladásával foglalkozik, így a modell is gyakran próbált ki különböző kocsikat. A jelek szerint a végzetes éjszakán is egy ilyen Mercedesben ülhetett, bár a balesetben annyira összeroncsolódott, hogy szinte felismerhetetlenné vált. Ennek ellenére most megtaláltuk melyik lehetett az az autó, amit Jákli Mónika halálakor vezetett.
Döbbenetes hírre ébredhettünk szerda reggel, ugyanis kiderült, hogy az éjszaka folyamán Boráros Gábor volt párja, Jákli Mónika halálos balesetet szenvedett Nagymegyer közelében, Szlovákiában. A brutális becsapódás következtében az autó szinte a felismerhetetlenségig szétroncsolódott, és bár a rendőrség közleménye szerint a sztáranyukát még kórházba szállították, de a sérülései következtében nem sokkal később elhunyt. A fotók és a baleset részletei alapján azóta kiderült, hogy az autó, amiben Mónika ült, egy Mercedes Maybach S580-as lehetett, ami egy helyi luxusautókölcsönző tulajdona, és az információk alapján a modell párjához köthető. A weboldalon most is megtalálható a kocsi, de jelenleg bérbe van adva, így nem elérhető. Persze, ha Boráros Gábor exe valóban ezzel a modellel hajtott a halálba, akkor valószínűleg hamarosan eltávolításra kerül az oldalról.
Az édesanya tragikus haláláról a szlovák rendőrség is megszólalt lapunknak, akik jelenleg is vizsgálják a pontos körülményeket.
A rendőrség ma, röviddel négy óra előtt, bejelentést kapott egy közlekedési balesetről az I/63-as első osztályú úton, Nagymegyer (Veľký Meder) városától Alistál (Dolný Štál) település felé, a dunaszerdahelyi járásban. Az eddig megállapított információk szerint a Mercedes márkájú jármű vezetője eddig ismeretlen okokból egy kanyarban letért az útról jobbra és fának ütközött. Az ütközés következtében a jármű kigyulladt. A 31 éves nőt a mentősök kritikus állapotban szállították kórházba, ahol sajnos sérüléseinek következtében elhunyt. A tragikus közlekedési baleset pontos okai és körülményei további vizsgálat tárgyát képezik
– nyilatkozta a hatóság a Borsnak.
