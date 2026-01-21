Ezzel a kocsival szenvedett halálos balesetet Jákli Mónika: az autókölcsönző oldalán most is szerepel a hirdetése

Jákli Mónika párja, egy felvidéki üzletember, luxusautók bérbeadásával és eladásával foglalkozik, így a modell is gyakran próbált ki különböző kocsikat. A jelek szerint a végzetes éjszakán is egy ilyen Mercedesben ülhetett, bár a balesetben annyira összeroncsolódott, hogy szinte felismerhetetlenné vált. Ennek ellenére most megtaláltuk melyik lehetett az az autó, amit Jákli Mónika halálakor vezetett.

Az egész országot megrázta a hír, hogy Jákli Mónika elhunyt, a jelek szerint egy bérelt autóval balesetezett (Fotó: Instagram)

Döbbenetes hírre ébredhettünk szerda reggel, ugyanis kiderült, hogy az éjszaka folyamán Boráros Gábor volt párja, Jákli Mónika halálos balesetet szenvedett Nagymegyer közelében, Szlovákiában. A brutális becsapódás következtében az autó szinte a felismerhetetlenségig szétroncsolódott, és bár a rendőrség közleménye szerint a sztáranyukát még kórházba szállították, de a sérülései következtében nem sokkal később elhunyt. A fotók és a baleset részletei alapján azóta kiderült, hogy az autó, amiben Mónika ült, egy Mercedes Maybach S580-as lehetett, ami egy helyi luxusautókölcsönző tulajdona, és az információk alapján a modell párjához köthető. A weboldalon most is megtalálható a kocsi, de jelenleg bérbe van adva, így nem elérhető. Persze, ha Boráros Gábor exe valóban ezzel a modellel hajtott a halálba, akkor valószínűleg hamarosan eltávolításra kerül az oldalról.

Az autókölcsönző oldalán látható még Jákli Mónika autója

Jákli Mónika autója kigyulladt

Az édesanya tragikus haláláról a szlovák rendőrség is megszólalt lapunknak, akik jelenleg is vizsgálják a pontos körülményeket.

A rendőrség ma, röviddel négy óra előtt, bejelentést kapott egy közlekedési balesetről az I/63-as első osztályú úton, Nagymegyer (Veľký Meder) városától Alistál (Dolný Štál) település felé, a dunaszerdahelyi járásban. Az eddig megállapított információk szerint a Mercedes márkájú jármű vezetője eddig ismeretlen okokból egy kanyarban letért az útról jobbra és fának ütközött. Az ütközés következtében a jármű kigyulladt. A 31 éves nőt a mentősök kritikus állapotban szállították kórházba, ahol sajnos sérüléseinek következtében elhunyt. A tragikus közlekedési baleset pontos okai és körülményei további vizsgálat tárgyát képezik

– nyilatkozta a hatóság a Borsnak.