Jákli Mónika telefonja illetéktelen kezekbe került? Képernyőfotóval buktathatja le a vőlegényt Turi Xénia

Szerda hajnalban sokkoló hírre ébredtünk: meghalt Jákli Mónika fitneszmodell, influenszer. Szlovák híradások szerint végzetes autóbalesetet szenvedett, a körülmények egyelőre tisztázatlanok, míg a történtekkel kapcsolatos teóriák száma egyre gyarapszik. Most újabb hátborzongató részlet látott napvilágot Jákli Mónika balesete kapcsán: valaki bejelentkezett a telefonjába!
Ahogy azt lapunk is megírta, Jákli Mónika vőlegénye rendkívül hamar a helyszínre érkezett, ahol rendületlenül kereste a nő telefonját. Állítása szerint egy applikáció értesítette a balesetről az autó biztonsági rendszerén keresztül, de hogy miért volt ennyire fontos a mobiltelefon, az kérdéses. Ám Jákli Mónika barátnője, Turi Xénia most meglepő fejleményről tájékoztatta a nagyérdeműt.
„Tegnap este fotóztam ki, Moncsi a Facebookon 14 órával azelőtt még elérhető volt. Pedig a baleset még előtte történt jóval. Ha nem a családja lépett be, akkor valaki a telefonjáról…” – osztotta meg a képernyőfotót Turi Xénia, amin látszik: az éjfél előtt rögzített kép szerint „Mónika” 14 órával korábban, tehát csütörtök délelőtt 10 körül volt elérhető. Eszerint több mint egy nappal a szerda hajnali baleset után valaki bejelentkezett a készülékről.
A Bors felkereste Turi Xéniát, aki megrázó részleteket mesélt:
„Figyeltem a profilját, mert szerintem a fiú elvitte a helyszínről a telefont! A szülei legalábbis nem találták, a kórházban ki akarták kérni, de nem volt meg, azt mondták, keressék a baleset helyszínén. Nem tudom, hogy a rendőrség, vagy a család lépett-e be. A Facebook éjfélkor azt jelezte, 14 órája elérhető volt. Ha most megnézem, már nem ír ki semmit: általában 24 óra után nem írja ki” – fejtette ki Xénia, majd újabb információkat közölt Boráros Gábor exéről.
„Moncsi barátja Komáromban lakik, ha jól tudom. Gábor is megerősítette, hogy a baleset után a lokátor Komáromban jelezte a készüléket: a srác tehát hazavihette a telefont” − vélekedett a sztármami.
A rendőrség is azt mondta, hogy odament, és csak a telefont kereste: Moncsira állítólag rá sem nézett, míg megkezdték az újraélesztést. Ezt csak ő tudhatja, mi oka lehetett rá, hogy a telefont keresi, miközben újraélesztik a menyasszonyát… Nyomós oka lehetett, hogy azt eltüntesse onnan!
„Tekintve, hogy milyen ruházatban volt hajnalban… Valószínű, hogy történt egy veszekedés, ami miatt hajnalban megindult. Reggel ő vitte volna óvodába a kislányt, de nem valószínű, hogy ezt hajnali 3-4 körül akarta volna megtenni. Moncsi nagyon közeli barátnőjétől úgy tudom, egy cicanadrág és melltartó lehetett rajta, azon egy kabát. Ez sem tudatos útnak indulásról árulkodik” - mesélte lapunknak Xénia.
Boráros Gábor exe, Jákli Mónika a szakításuk óta újra párra talált, a szlovák autókereskedő meg is kérte már a kezét, ám gyakorlatilag nyílt titok volt, hogy kapcsolatuk nem éppen a békés fajtából való.
„A kapcsolatuk viharos volt. Amit Moncsitól tudok, sokszor összevesztek, kért vissza tőle autót is, merthogy ezzel foglalkozik a srác. Történhettek olyasmik, amiket eddig nem szívesen mondtak el, vagy nem sok mindenki tudott.”
Én is tudok olyasmit, amit nem szeretném, ha tőlem tudnának meg.
„De elég csak a japán nő esetére gondolni, aki hiába kért távolságtartási végzést a párja ellen, nem vették komolyan. Majd kigyulladt a háza, a rendőrség meg lerendezte annyival, hogy dohányzott. A barátok pedig addig hajtották az ügyet, míg kiderült, hogy a férfi valóban odautazott és felgyújtotta a nőt… Abban reménykedek, hogy Mónika ügyét sem zárják le annyival, hogy gyorsan hajtott. Nyilván nem látási- és útviszonyoknak megfelelően vezetett, de megvolt az oka annak, hogy elindult! Szeretném, ha a figyelem ezen a témán maradna, amíg ki nem derül az igazság!”
- fejtette ki őszinte véleményét Turi Xénia, aki még hozzátette, a baleset előtt néhány nappal még beszélgettek: Mónika, akinek kislánya áprilisban lesz négyéves, tanácsokkal látta el Xéniát, akinek lánya másfél éves: gyakran beszélgettek a gyerekekről, magánéletről is, támaszai voltak egymásnak, így Mónika személyében nagyon közeli barátnőjét veszítette el.
Azt persze, hogy valójában mi történt, a hatóságok feladata kideríteni.
