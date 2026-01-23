Jákli Mónika telefonja illetéktelen kezekbe került? Képernyőfotóval buktathatja le a vőlegényt Turi Xénia

Szerda hajnalban sokkoló hírre ébredtünk: meghalt Jákli Mónika fitneszmodell, influenszer. Szlovák híradások szerint végzetes autóbalesetet szenvedett, a körülmények egyelőre tisztázatlanok, míg a történtekkel kapcsolatos teóriák száma egyre gyarapszik. Most újabb hátborzongató részlet látott napvilágot Jákli Mónika balesete kapcsán: valaki bejelentkezett a telefonjába!

Jákli Mónika balesetekor eltűnt a telefonja, barátnője, Turi Xénia tudni véli, mi történhetett

(Fotó: Instagram)

Valaki bejelentkezett Jákli Mónika balesetet utána a telefonjába

Ahogy azt lapunk is megírta, Jákli Mónika vőlegénye rendkívül hamar a helyszínre érkezett, ahol rendületlenül kereste a nő telefonját. Állítása szerint egy applikáció értesítette a balesetről az autó biztonsági rendszerén keresztül, de hogy miért volt ennyire fontos a mobiltelefon, az kérdéses. Ám Jákli Mónika barátnője, Turi Xénia most meglepő fejleményről tájékoztatta a nagyérdeműt.

„Tegnap este fotóztam ki, Moncsi a Facebookon 14 órával azelőtt még elérhető volt. Pedig a baleset még előtte történt jóval. Ha nem a családja lépett be, akkor valaki a telefonjáról…” – osztotta meg a képernyőfotót Turi Xénia, amin látszik: az éjfél előtt rögzített kép szerint „Mónika” 14 órával korábban, tehát csütörtök délelőtt 10 körül volt elérhető. Eszerint több mint egy nappal a szerda hajnali baleset után valaki bejelentkezett a készülékről.

Turi Xénia sokkoló jelenségre lett figyelmes: vajon kinél van Jákli Mónika telefonja? (Fotó: Instagram/Turi Xénia)

„A fiú elvitte a helyszínről a telefont!”

A Bors felkereste Turi Xéniát, aki megrázó részleteket mesélt:

„Figyeltem a profilját, mert szerintem a fiú elvitte a helyszínről a telefont! A szülei legalábbis nem találták, a kórházban ki akarták kérni, de nem volt meg, azt mondták, keressék a baleset helyszínén. Nem tudom, hogy a rendőrség, vagy a család lépett-e be. A Facebook éjfélkor azt jelezte, 14 órája elérhető volt. Ha most megnézem, már nem ír ki semmit: általában 24 óra után nem írja ki” – fejtette ki Xénia, majd újabb információkat közölt Boráros Gábor exéről.

„Moncsi barátja Komáromban lakik, ha jól tudom. Gábor is megerősítette, hogy a baleset után a lokátor Komáromban jelezte a készüléket: a srác tehát hazavihette a telefont” − vélekedett a sztármami.