Jákli Mónika telefonja illetéktelen kezekbe került? Képernyőfotóval buktathatja le a vőlegényt Turi Xénia

Jákli Mónika
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 23. 13:00
turi xéniatelefon
Turi Xénia megrázó részleteket mesélt barátnője tragédiájáról. Jákli Mónika balesete körül valami nem stimmel, mi több: a vőlegényt okolja.
Szerda hajnalban sokkoló hírre ébredtünk: meghalt Jákli Mónika fitneszmodell, influenszer. Szlovák híradások szerint végzetes autóbalesetet szenvedett, a körülmények egyelőre tisztázatlanok, míg a történtekkel kapcsolatos teóriák száma egyre gyarapszik. Most újabb hátborzongató részlet látott napvilágot Jákli Mónika balesete kapcsán: valaki bejelentkezett a telefonjába!

Jákli Mónika balesete kapcsán sokkoló információkkal szolgált Turi Xénia.
Jákli Mónika balesetekor eltűnt a telefonja, barátnője, Turi Xénia tudni véli, mi történhetett
(Fotó: Instagram)

Valaki bejelentkezett Jákli Mónika balesetet utána a telefonjába

Ahogy azt lapunk is megírta, Jákli Mónika vőlegénye rendkívül hamar a helyszínre érkezett, ahol rendületlenül kereste a nő telefonját. Állítása szerint egy applikáció értesítette a balesetről az autó biztonsági rendszerén keresztül, de hogy miért volt ennyire fontos a mobiltelefon, az kérdéses. Ám Jákli Mónika barátnője, Turi Xénia most meglepő fejleményről tájékoztatta a nagyérdeműt.

Tegnap este fotóztam ki, Moncsi a Facebookon 14 órával azelőtt még elérhető volt. Pedig a baleset még előtte történt jóval. Ha nem a családja lépett be, akkor valaki a telefonjáról… – osztotta meg a képernyőfotót Turi Xénia, amin látszik: az éjfél előtt rögzített kép szerint „Mónika” 14 órával korábban, tehát csütörtök délelőtt 10 körül volt elérhető. Eszerint több mint egy nappal a szerda hajnali baleset után valaki bejelentkezett a készülékről.

Turi Xénia sokkoló jelenségre lett figyelmes: vajon kinél van Jákli Mónika telefonja? (Fotó: Instagram/Turi Xénia)

„A fiú elvitte a helyszínről a telefont!”

A Bors felkereste Turi Xéniát, aki megrázó részleteket mesélt:

Figyeltem a profilját, mert szerintem a fiú elvitte a helyszínről a telefont! A szülei legalábbis nem találták, a kórházban ki akarták kérni, de nem volt meg, azt mondták, keressék a baleset helyszínén. Nem tudom, hogy a rendőrség, vagy a család lépett-e be. A Facebook éjfélkor azt jelezte, 14 órája elérhető volt. Ha most megnézem, már nem ír ki semmit: általában 24 óra után nem írja ki” – fejtette ki Xénia, majd újabb információkat közölt Boráros Gábor exéről.

Moncsi barátja Komáromban lakik, ha jól tudom. Gábor is megerősítette, hogy a baleset után a lokátor Komáromban jelezte a készüléket: a srác tehát hazavihette a telefont” − vélekedett a sztármami.

A rendőrség is azt mondta, hogy odament, és csak a telefont kereste: Moncsira állítólag rá sem nézett, míg megkezdték az újraélesztést. Ezt csak ő tudhatja, mi oka lehetett rá, hogy a telefont keresi, miközben újraélesztik a menyasszonyát… Nyomós oka lehetett, hogy azt eltüntesse onnan!

Turi Xénia szerint veszekedés miatt indult útnak Mónika

Tekintve, hogy milyen ruházatban volt hajnalban… Valószínű, hogy történt egy veszekedés, ami miatt hajnalban megindult. Reggel ő vitte volna óvodába a kislányt, de nem valószínű, hogy ezt hajnali 3-4 körül akarta volna megtenni. Moncsi nagyon közeli barátnőjétől úgy tudom, egy cicanadrág és melltartó lehetett rajta, azon egy kabát. Ez sem tudatos útnak indulásról árulkodik” - mesélte lapunknak Xénia. 

Jákli Mónika Mercedese gyakorlatilag megsemmisült az ütközésben (Fotó: Facebook/Polícia SR)

Boráros Gábor exe, Jákli Mónika a szakításuk óta újra párra talált, a szlovák autókereskedő meg is kérte már a kezét, ám gyakorlatilag nyílt titok volt, hogy kapcsolatuk nem éppen a békés fajtából való.

A kapcsolatuk viharos volt. Amit Moncsitól tudok, sokszor összevesztek, kért vissza tőle autót is, merthogy ezzel foglalkozik a srác. Történhettek olyasmik, amiket eddig nem szívesen mondtak el, vagy nem sok mindenki tudott.”

Én is tudok olyasmit, amit nem szeretném, ha tőlem tudnának meg. 

„De elég csak a japán nő esetére gondolni, aki hiába kért távolságtartási végzést a párja ellen, nem vették komolyan. Majd kigyulladt a háza, a rendőrség meg lerendezte annyival, hogy dohányzott. A barátok pedig addig hajtották az ügyet, míg kiderült, hogy a férfi valóban odautazott és felgyújtotta a nőt… Abban reménykedek, hogy Mónika ügyét sem zárják le annyival, hogy gyorsan hajtott. Nyilván nem látási- és útviszonyoknak megfelelően vezetett, de megvolt az oka annak, hogy elindult! Szeretném, ha a figyelem ezen a témán maradna, amíg ki nem derül az igazság!”

- fejtette ki őszinte véleményét Turi Xénia, aki még hozzátette, a baleset előtt néhány nappal még beszélgettek: Mónika, akinek kislánya áprilisban lesz négyéves, tanácsokkal látta el Xéniát, akinek lánya másfél éves: gyakran beszélgettek a gyerekekről, magánéletről is, támaszai voltak egymásnak, így Mónika személyében nagyon közeli barátnőjét veszítette el.

Azt persze, hogy valójában mi történt, a hatóságok feladata kideríteni.

