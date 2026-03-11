Nem kegyelmez az időjárás: citromsárga veszélyjelzés lépett életbe

Márciussal végre beköszöntött a tavasz, úgy tűnt a hideg időt teljesen magunk mögött hagyhatjuk. Az időjárás azonban továbbra is tartogat számunkra meglepetéseket.

Érkezik az eső – ilyen lesz az időjárás március közepén

Fotó: Dean Drobot / shutterstock

Ne szokjunk hozzá túl korán a jóhoz. Habár marad a melegebb, kellemes idő, zivatarok rondíthatnak bele a szinte tökéletes időjárásba.

Ilyen időjárás várható

Március 11-én, szerdán eleinte fátyol-, majd gomolyfelhők érkeznek, és délutántól a Dunántúlon akár kisebb zápor is előfordulhat. Reggel 4, délután 16-17 fok körül alakul majd a hőmérséklet.

Csütörtökre Pest, Fejér, Bács-Kiskun, Tolna és Baranya vármegyékre citromsárga veszélyjelzést adtak ki zivatarok miatt

Forrás: met.hu

Csütörtökön a napsütést gomolyfelhők zavarhatják meg. Napközben többfelé záporok, esetleg zivatarok is kialakulhatnak. Marad a 16-17 fok körüli maximum.

Pénteken változóan felhős, többnyire napos idő ígérkezik. Csapadékra a csütörtökivel ellentétben már kevés esély mutatkozik. A csúcsérték továbbra is 16 fok körül valószínű.

Szombaton eleinte sok napsütés várható, majd délutántól megnövekszik a gomolyfelhőzet, és estétől zápor is előfordulhat. 14 és 19 fok között alakul a hőmérséklet. Estétől az ÉNy-i szél megerősödhet – írja a köpönyeg.hu.