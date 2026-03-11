Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
„A férjem teljesen lebénult, ezért szenvedélyes viszonyt kezdtem a terapeutájával – most nagyon bűnösnek érzem magam”

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 11. 05:30
Egy kétségbeesett nő sokak által megdöbbentőnek tartott történettel fordult szakértőhöz. Elmondása szerint ugyanis miután a férje lebénult, szenvedélyes viszonyba kezdett a terapeutájával.
A tanácskérő nő levelében elmondja, hogy most rettentő bűntudata van, de az az élet, amit korábban élt, már nem olyan, amiben most kell léteznie. Állítása szerint ő 29 éves, a férje pedig 35 és 5 éve házasok. Egészen addig a napig boldogságban éltek, amíg a férje szörnyű balesetet szenvedett és lebénult. 

A férfi magabiztos síelő volt, de egy végzetes baleset egy jeges pályán az osztrák Alpokban mindent megváltoztatott. Elvesztette az irányítást, és nagy sebességgel egy fának csapódott. A nő is ott volt, elmondása szerint az a kép, ahogy a mentősök lehozzák őt a hegyről, örökre vele marad.

Eltört a gerince, és hónapokat töltött egy speciális kórházban. Amikor végül hazatért, próbáltam jó feleség lenni, és a lehető legjobban gondoskodni róla, de ez könyörtelen és nyomasztó volt. Hogy segítsük a felépülését és valamennyi önállóságot adjunk neki, a szüleim felkerestek egy foglalkozásterapeutát, akit ismertek, és aki beleegyezett, hogy segít a férjem rehabilitációjában.

Ez a személy pedig egy 32 éves férfi volt, aki nagyon pozitív, vidám és fizikailag erős. Egy este, egy különösen kimerítő terápiás alkalom után a nő felajánlott neki egy sört.

Az összepillantásunk csókká vált. Végül szexeltünk, miközben a férjem az ágyunkban feküdt. Azóta is szenvedélyes viszonyunk van. Könyörög, hogy hagyjam el a férjemet, de rosszul vagyok a bűntudattól – két férfi között őrlődöm: az egyik az, akit szeretek, a másik pedig az, akitől újra élőnek érezem magam.

A tanácskérő állítása szerint folyton azt kérdezi magától, hogyan maradhat egy hazugságokra épülő házasságban?

Ugyanakkor hogyan hagyhatnám el a férjemet, egy férfit, akinek rajtam kívül már semmije sem maradt?

– zárta sorait.

Segítségére pedig a The Sun szakértője, Deidre sietett, aki elmondta, hogy hihetetlenül fájdalmas és nagy nyomással járó helyzetben van, és a stressz, amit érez, nagyon is valós. Azonban ne siessen egy gyors megoldásba, amely újra darabokra törheti az életét.

Ez a foglalkozásterapeuta átlépte a szakmai határokat. Ezt mindenki másnál jobban kellene tudni, mint hogy kihasználja a kiszolgáltatott helyzetét a tanácskérőnek.

Ideális esetben jelentenéd a viselkedését, és azonnal véget vetnél a viszonynak. A férjed olyan terapeutát érdemel, akinek van szakmai etikája, neked pedig olyan szakemberre van szükséged, akiben megbízhatsz. Ha valódi kötelék van közted és e férfi között, akkor tiszteletben fogja tartani a stabilitás iránti szükségedet, és várni fog

– fogalmazott Deidre. 

 

