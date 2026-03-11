Halálos nukleáris örökségünk – A bolygó legveszélyesebb pontjai, ahol még mindig öl a sugárzás

A tóhokui földrengés és az azt követő cunami romboló hatásai által bekövetkező fukusimai szerencsétlenség évfordulója alkalmat ad arra, hogy számba vegyük azokat a pontokat a Földön, ahol a radioaktív szennyezés maradandó nyomot hagyott a környezetben. Ez a tragikus atomkatasztrófa nem elszigetelt jelenség, hiszen a történelem során több helyszínen is felhalmozódott a hasadóanyagokból származó szennyeződés.
A csendes-óceáni partvidék sorsa emlékeztet minket a technológia sérülékenységére. Az atomkatasztrófa, vagyis a reaktorok leolvadása és a környezetbe jutó izotópok hosszú évtizedekre meghatározták a térség életét. A mentesítési munkálatok ma is tartanak, a tározókban gyűlő hűtővíz kezelése pedig továbbra is komoly nemzetközi vitákat generál. Az alábbiakban bemutatjuk a világ leginkább érintett övezeteit, ahol a sugárzás szintje messze meghaladja a természetes határértéket.
Az 1986-os csernobili katasztrófa során a láncreakció szétvetette a reaktortartályt, majd a szabaddá váló, izzó grafitmoderátor tüzének felszálló füstje hatalmas mennyiségű sugárzó anyagot juttatott a légkörbe. A mai napig létező 30 kilométeres zóna a természet lassú visszahódításának és a sugárzó romoknak a különös keveréke, ahol a modern szarkofág védi a külvilágot a további szennyeződéstől.
A dél-uráli vegyi kombinát az egykori szovjet atomprogram központjaként működött, ahol évtizedeken át közvetlenül a Tecsa-folyóba és a Karacsaj-tóba ürítették a folyékony radioaktív hulladékot. Az 1957-es nukleáris baleset, a Kistim-tragédia során egy robbanás tovább súlyosbította a helyzetet, így Majak környéke ma a bolygó egyik legkoncentráltabban szennyezett területe.
Az Ír-tenger partján fekvő létesítmény eredetileg plutónium-előállításra épült, ám az 1957-es Windscale-tűz során jelentős mennyiségű jód-131 izotóp szabadult fel. A komplexum ma is Európa egyik legnagyobb nukleáris hulladékkezelője, és a tengerfenék üledékében kimutatható szennyeződés hosszú ideje aggasztja a szomszédos országokat.
Washington államban található az az egykori üzemegység, ahol a Manhattan-tervhez és a hidegháborús arzenálhoz szükséges plutóniumot gyártották. A technológiai folyamatok melléktermékeként több millió liter magas aktivitású folyékony hulladék keletkezett, amelynek szivárgó földalatti tartályai folyamatos veszélyt jelentenek a Columbia-folyó vízgyűjtő területére.
A Földközi-tenger számos pontján és Afrika szarva mentén elkövetett környezeti bűncselekmények mögött a calabriai 'Ndrangheta maffiaszervezet áll, amely illegális atomhulladék-lerakással tett szert profitra. A veszélyes anyagokkal megrakott, szándékosan elsüllyesztett hajók roncsai és a 2004-ben a szomáliai szökőárban a partokra mosott hordók ma is beláthatatlan egészségügyi kockázatot jelentenek a helyi közösségekre nézve.
A fukusimai események óta eltelt másfél évtized igazolta, hogy a nukleáris biztonság nem csupán mérnöki, hanem globális etikai kérdés is. A fent említett helyszínek mementóként szolgálnak az utókor számára, hangsúlyozva a felelősségteljes hulladékgazdálkodás fontosságát.
