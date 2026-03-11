Halálos nukleáris örökségünk – A bolygó legveszélyesebb pontjai, ahol még mindig öl a sugárzás

A tóhokui földrengés és az azt követő cunami romboló hatásai által bekövetkező fukusimai szerencsétlenség évfordulója alkalmat ad arra, hogy számba vegyük azokat a pontokat a Földön, ahol a radioaktív szennyezés maradandó nyomot hagyott a környezetben. Ez a tragikus atomkatasztrófa nem elszigetelt jelenség, hiszen a történelem során több helyszínen is felhalmozódott a hasadóanyagokból származó szennyeződés.

A tóhokui földrengés és az azt követő cunami miatt bekövetkezett fukusimai atomkatasztrófa a világ egyik legnagyobb természeti és technológiai katasztrófája volt.

Fotó: U.S. Navy photo

Fukusima öröksége: a 15. évforduló emlékeztet a technológia sebezhetőségére és a tartós környezeti károkra.

Globális gócpontok: Csernobiltól Hanfordig öt olyan területet mutatunk be, ahol a sugárzás ma is jelen van.

Maffia és illegális atomhulladék-lerakás: a szervezett bűnözés illegális hulladéklerakása miatt a tengerpartok is veszélybe kerültek.

Az 5 legsúlyosabb atomkatasztrófa és örökségük

A csendes-óceáni partvidék sorsa emlékeztet minket a technológia sérülékenységére. Az atomkatasztrófa, vagyis a reaktorok leolvadása és a környezetbe jutó izotópok hosszú évtizedekre meghatározták a térség életét. A mentesítési munkálatok ma is tartanak, a tározókban gyűlő hűtővíz kezelése pedig továbbra is komoly nemzetközi vitákat generál. Az alábbiakban bemutatjuk a világ leginkább érintett övezeteit, ahol a sugárzás szintje messze meghaladja a természetes határértéket.

Csernobil (Ukrajna)

Az 1986-os csernobili katasztrófa során a láncreakció szétvetette a reaktortartályt, majd a szabaddá váló, izzó grafitmoderátor tüzének felszálló füstje hatalmas mennyiségű sugárzó anyagot juttatott a légkörbe. A mai napig létező 30 kilométeres zóna a természet lassú visszahódításának és a sugárzó romoknak a különös keveréke, ahol a modern szarkofág védi a külvilágot a további szennyeződéstől.

Majak (Oroszország)

A dél-uráli vegyi kombinát az egykori szovjet atomprogram központjaként működött, ahol évtizedeken át közvetlenül a Tecsa-folyóba és a Karacsaj-tóba ürítették a folyékony radioaktív hulladékot. Az 1957-es nukleáris baleset, a Kistim-tragédia során egy robbanás tovább súlyosbította a helyzetet, így Majak környéke ma a bolygó egyik legkoncentráltabban szennyezett területe.