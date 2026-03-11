Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Szilárd névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Ezek a helyszínek ma a leg sugárszennyezettebb pontjai a világnak (a képen a Csernobil melletti Pripjaty)

Halálos nukleáris örökségünk – A bolygó legveszélyesebb pontjai, ahol még mindig öl a sugárzás

fukushima
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 11. 06:15
csernobilatomkatasztrófasugárzás
Tizenöt év telt el azóta, hogy a természeti erők és a technológiai korlátok találkozása Japán keleti partjainál megrengette a világot. A 2011. március 11-i események rávilágítottak arra, hogy a legmodernebb biztonsági rendszerek mellett is bekövetkezhet egy súlyos atomkatasztrófa. Bemutatjuk az 5 legsúlyosabb nukleáris tragédia helyszínét!
Etédi Alexa
A szerző cikkei

A tóhokui földrengés és az azt követő cunami romboló hatásai által bekövetkező fukusimai szerencsétlenség évfordulója alkalmat ad arra, hogy számba vegyük azokat a pontokat a Földön, ahol a radioaktív szennyezés maradandó nyomot hagyott a környezetben. Ez a tragikus atomkatasztrófa nem elszigetelt jelenség, hiszen a történelem során több helyszínen is felhalmozódott a hasadóanyagokból származó szennyeződés.

helikopter Sendai cunami által elöntött kikötője felett a fukushimai atomkatasztrófa után.
A tóhokui földrengés és az azt követő cunami miatt bekövetkezett fukusimai atomkatasztrófa a világ egyik legnagyobb természeti és technológiai katasztrófája volt. 
Fotó: U.S. Navy photo
  • Fukusima öröksége: a 15. évforduló emlékeztet a technológia sebezhetőségére és a tartós környezeti károkra.
  • Globális gócpontok: Csernobiltól Hanfordig öt olyan területet mutatunk be, ahol a sugárzás ma is jelen van.
  • Maffia és illegális atomhulladék-lerakás: a szervezett bűnözés illegális hulladéklerakása miatt a tengerpartok is veszélybe kerültek.

Az 5 legsúlyosabb atomkatasztrófa és örökségük

A csendes-óceáni partvidék sorsa emlékeztet minket a technológia sérülékenységére. Az atomkatasztrófa, vagyis a reaktorok leolvadása és a környezetbe jutó izotópok hosszú évtizedekre meghatározták a térség életét. A mentesítési munkálatok ma is tartanak, a tározókban gyűlő hűtővíz kezelése pedig továbbra is komoly nemzetközi vitákat generál. Az alábbiakban bemutatjuk a világ leginkább érintett övezeteit, ahol a sugárzás szintje messze meghaladja a természetes határértéket.

Csernobil (Ukrajna)

Az 1986-os csernobili katasztrófa során a láncreakció szétvetette a reaktortartályt, majd a szabaddá váló, izzó grafitmoderátor tüzének felszálló füstje hatalmas mennyiségű sugárzó anyagot juttatott a légkörbe. A mai napig létező 30 kilométeres zóna a természet lassú visszahódításának és a sugárzó romoknak a különös keveréke, ahol a modern szarkofág védi a külvilágot a további szennyeződéstől.

Majak (Oroszország)

A dél-uráli vegyi kombinát az egykori szovjet atomprogram központjaként működött, ahol évtizedeken át közvetlenül a Tecsa-folyóba és a Karacsaj-tóba ürítették a folyékony radioaktív hulladékot. Az 1957-es nukleáris baleset, a Kistim-tragédia során egy robbanás tovább súlyosbította a helyzetet, így Majak környéke ma a bolygó egyik legkoncentráltabban szennyezett területe.

Sellafield (Egyesült Királyság)

Az Ír-tenger partján fekvő létesítmény eredetileg plutónium-előállításra épült, ám az 1957-es Windscale-tűz során jelentős mennyiségű jód-131 izotóp szabadult fel. A komplexum ma is Európa egyik legnagyobb nukleáris hulladékkezelője, és a tengerfenék üledékében kimutatható szennyeződés hosszú ideje aggasztja a szomszédos országokat.

Hanford Site (USA)

Washington államban található az az egykori üzemegység, ahol a Manhattan-tervhez és a hidegháborús arzenálhoz szükséges plutóniumot gyártották. A technológiai folyamatok melléktermékeként több millió liter magas aktivitású folyékony hulladék keletkezett, amelynek szivárgó földalatti tartályai folyamatos veszélyt jelentenek a Columbia-folyó vízgyűjtő területére.

Mediterrán térség és a szomáliai partvidék

A Földközi-tenger számos pontján és Afrika szarva mentén elkövetett környezeti bűncselekmények mögött a calabriai 'Ndrangheta maffiaszervezet áll, amely illegális atomhulladék-lerakással tett szert profitra. A veszélyes anyagokkal megrakott, szándékosan elsüllyesztett hajók roncsai és a 2004-ben a szomáliai szökőárban a partokra mosott hordók ma is beláthatatlan egészségügyi kockázatot jelentenek a helyi közösségekre nézve.

A fukusimai események óta eltelt másfél évtized igazolta, hogy a nukleáris biztonság nem csupán mérnöki, hanem globális etikai kérdés is. A fent említett helyszínek mementóként szolgálnak az utókor számára, hangsúlyozva a felelősségteljes hulladékgazdálkodás fontosságát.

Nézd meg a történelem legpusztítóbb atomkatasztrófáit az alábbi videóban:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu