„A balesetet megelőző események minden jelenleg ismert körülményét pontosan ismerjük” – megtörte a csendet Jákli Mónika családja

Közlemény





Szeretnénk a család nevében megköszönni a rengeteg részvétnyilvánítást és az együttérző üzeneteket. Az elmúlt időszakban sajnos több téves, megalapozatlan információ is napvilágra került, amelyek bizonytalanságot és találgatásokat eredményeztek.





Ezúton szeretnénk egyértelművé tenni, hogy a balesetet megelőző események minden jelenleg ismert körülményét pontosan ismerjük. A rendelkezésünkre álló információk, valamint bizonyítékok alapján egyértelműen kizárható, hogy testvéremet a halála előtti órákban bárki bántalmazta vagy üldözte volna.





A történtekkel kapcsolatban hiteles információt kizárólag az elhunyt édesanyja és én, a testvére közölhetünk.





Minden más, a családon kívüli személytől származó nyilatkozat – tekintettel arra, hogy nem rendelkeznek közvetlen, teljes körű és ellenőrzött információkkal – nem tekinthető hitelesnek vagy megalapozottnak.





Ezúton is jelezzük, hogy a család a történtekkel kapcsolatban a sajtó részére nem kíván nyilatkozni.





A balesethez vezető események részleteit a család a magánélet védelme érdekében nem hozza nyilvánosságra. Kérjük a nyilvánosságot és a sajtó képviselőit, hogy tartózkodjanak a találgatásoktól, valamint a valótlan, feltételezésen alapuló vagy nem ellenőrzött információk közlésétől, különös tekintettel a családra és a gyermekekre.





Testvérem Facebook-oldalát senki nem törte fel, a hozzáféréssel én rendelkezem.





A temetés időpontjáról a család hivatalosan, testvérem Facebook-oldalán fog tájékoztatást adni.





A család fenntartja a jogot, hogy a jó hírnevét, valamint az elhunyt emlékét sértő valótlan állításokkal szemben megtegye a szükséges jogi lépéseket.





Megértéseteket és együttérzéseteket köszönjük!