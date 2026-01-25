Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
„A balesetet megelőző események minden jelenleg ismert körülményét pontosan ismerjük” – megtörte a csendet Jákli Mónika családja

Jákli Mónika
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 25. 12:25 / FRISSÍTÉS: 2026. január 25. 12:42
Nem bírta tovább a találgatásokat a tragikusan fiatalon, mindössze 31 éves meghalt Jákli Mónika családja. Közleményt adta ki.
N.T.
Ahogy arról a Bors beszámolt, január 21-én az egész országot letaglózta a döbbenetes hír, miszerint Jákli Mónika életét vesztette egy autóbalesetben. Az édesanya halálhíre a hazai celebvilágot is megrázta, sorra búcsúztak sírva a sztárok, köztük Barnai Judit, Bálint Antónia vagy Voksán Virág

Közleményt adott ki Jákli Mónika családja
Közleményt adott ki Jákli Mónika családja Fotó:  RTL 

Egyre több a rejtély Jákli Mónika halála körül

A gyönyörű fitneszmodell tragédia azóta pedig egyre rejtélyesebb fordulatokat vesz, miután a szlovák sajtóban olyan pletykák kaptak szárnyra, miszerint Jákli Mónika vőlegénye percek alatt a tragédia helyszínén volt, ott pedig menyasszonya helyett azzal volt elfoglalva, hogy megszerezze a nő mobilját. Arról nem is beszélve, hogy az influenszer meglepően alulöltözött volt a jeges időjáráshoz képest, ami még több kérdést vetett fel. 

A legújabb döbbenetes botrány az ügyben pedig Jákli exe, Boráros Gábor kapcsán robbant ki, miután - szintén szlovák sajtóban - arról kezdtek el cikkezni, hogy az MMA-harcos ellen távoltartási végzést kért az édesanya, és meg is kapta. A hírek mellé kikerültek Boráros Mónikának küldött üzenetei is, melyben borzalmas dolgokat írt gyermeke anyjának. 

Megszólalt Jákli Mónika családja 

Most pedig már a család sem bírta tovább  a rengeteg találgatást, és téves információt, ezért vasárnap reggel közzétettek egy közleményt az elhunyt Jákli Mónika Facebook-oldalán. 

Közlemény


 

Szeretnénk a család nevében megköszönni a rengeteg részvétnyilvánítást és az együttérző üzeneteket. Az elmúlt időszakban sajnos több téves, megalapozatlan információ is napvilágra került, amelyek bizonytalanságot és találgatásokat eredményeztek.


 

Ezúton szeretnénk egyértelművé tenni, hogy a balesetet megelőző események minden jelenleg ismert körülményét pontosan ismerjük. A rendelkezésünkre álló információk, valamint bizonyítékok alapján egyértelműen kizárható, hogy testvéremet a halála előtti órákban bárki bántalmazta vagy üldözte volna.


 

A történtekkel kapcsolatban hiteles információt kizárólag az elhunyt édesanyja és én, a testvére közölhetünk.


 

Minden más, a családon kívüli személytől származó nyilatkozat – tekintettel arra, hogy nem rendelkeznek közvetlen, teljes körű és ellenőrzött információkkal – nem tekinthető hitelesnek vagy megalapozottnak.


 

Ezúton is jelezzük, hogy a család a történtekkel kapcsolatban a sajtó részére nem kíván nyilatkozni.


 

A balesethez vezető események részleteit a család a magánélet védelme érdekében nem hozza nyilvánosságra. Kérjük a nyilvánosságot és a sajtó képviselőit, hogy tartózkodjanak a találgatásoktól, valamint a valótlan, feltételezésen alapuló vagy nem ellenőrzött információk közlésétől, különös tekintettel a családra és a gyermekekre.


 

Testvérem Facebook-oldalát senki nem törte fel, a hozzáféréssel én rendelkezem.


 

A temetés időpontjáról a család hivatalosan, testvérem Facebook-oldalán fog tájékoztatást adni.


 

A család fenntartja a jogot, hogy a jó hírnevét, valamint az elhunyt emlékét sértő valótlan állításokkal szemben megtegye a szükséges jogi lépéseket.


 

Megértéseteket és együttérzéseteket köszönjük!

- írták

Dosszié

