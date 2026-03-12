Galla Miklós megszólalt a Borsnak: Ezek voltak a tervei kórházba kerülése előtt

Galla Miklós a magyar abszurd humor úttörője, akinek neve összefonódott a L’art pour l’art Társulattal és a felejthetetlen televíziós jelenetekkel. Legutóbbi interjújában még nagy tervekről, új könyvről és közös fellépésekről beszélt, semmi nem utalt a közelgő bajra. Galla Miklós nemrég még optimistán tekintett a jövőbe és örült a visszatérésének a színpadra.

A klasszikus Laár-Galla páros is visszatért, Galla Miklós állapota viszont most mindent felülír (Fotó: hot archív)

Galla Miklós még bizakodva beszélt a nagy visszatérésről

A művész az utóbbi időben látványosan kivirult, és úgy tűnt, maga mögött hagyta a korábbi nehéz időszakokat és a visszavonulás gondolatát. A Bors munkatársának lelkesen ecsetelte, hogy alkotói vágya a régi, és újra megtalálta az összhangot barátaival és önmagával is. Akkor még senki sem gondolta volna, hogy egy ideig ezek voltak az utolsó boldog mondatok, amiket még a kórházba kerülése előtt mondhatott el.

Megjelent az új könyvem, erősen 18+-os, három novellát tartalmaz, amelyek igen erotikusak, ezen kívül festek is, Laár barátommal is vannak fellépések. Amióta voltam vizsgálatokon, nagyon nagy az étvágyam. Ebéd és vacsora közt is eszek! Illetve büszkén mutatom meg magam, újra! Tehát most jól vagyok, remélem ez így is marad!

Ezek az életigenlő szavak egy olyan embert mutattak, aki készen állt meghódítani a színpadot szólóban és Laár András oldalán is. Sajnos azonban az örömteli hírek mellé már ekkor is vegyültek olyan részletek, amelyek ma már sokkal jelentőségteljesebbnek tűnnek.

Galla Mikós anyagi problémái miatt is aggódott

Bár Galla igyekezett pozitív maradni, őszinte természetéből adódóan nem rejtette véka alá az egészségügyi küzdelmeit sem. A humorista sokáig küzdött kellemetlen csuklásával, amit végül sikerült megszüntetnie az orvosoknak, de az anyagi problémák sem kímélték. Ekkor is a nyilvánossághoz fordult segítségért Galla, akinek végül rajongói támogatásával sikerült összegyűjtenie a szükséges összeget arra, hogy egyenesbe jöjjön egy kicsit az élete. Galla pénteki újbóli kórházba kerülése előtt arról is beszélt a Borsnak, hogy több orvosi vizsgálat eredményére vár, valamint a makacs csuklása is visszatért.

Egy ápolónő is jár hozzám bőrgyógyászati problémák miatt, a teljes testemet be kell krémeznie. Voltam kontrasztos CT-vizsgálaton is, egy héten belül van meg a lelet. A csuklásom pedig néha visszatér, sajnos.

A folyamatos ápolói jelenlét és a kontrasztos vizsgálatok már előrevetítették, hogy valami nincs rendben a humorista szervezetével. Múlt hét végén kétszer is kórházba került, másodjára pedig benn is tartották.