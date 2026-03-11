55 éves lett a hollywoodi szexszimbólum, akit mindenki arról a mémről ismer – Te is tudod, ki ő!

Kedden lett 55 éves lett Jon Hamm, a Mad Men, a Fargo, a Nyomd bébi, nyomd és a The Morning Show sztárja. Te tudtad róla a következőket?
A felmenői között a Hamm ág németországi bevándorlókból állt, akik a jobb élet reményében költöztek Amerikába. Ezen kívül angol és ír vér is csorog a színész ereiben, aki a Missouri állambeli St. Louisban jött világra 1971. március 10-én, a teljes, hivatalos neve pedig Jonathan Daniel Hamm.
Jon Hamm alig múlt kétéves, amikor a szülei elváltak. Ezután az édesanyja nevelte őt, akit tízévesen rákbetegség miatt vesztett el. Az apja és a nagymamája házába költözött ezt követően, de őket is néhány év múlva elvesztette, 20 évesen árva lett, ami évekig tartó depressziót okozott nála.
Dráma szakon végezte el az egyetemet, de utána nem vágott bele egyből a színészi karrierbe, hanem inkább visszatért drámatanárnak az egykori középiskolájába. Nem is csinálhatta rosszul, hiszen a tanítványai között szerepelt az az Ellie Kemper is, akit később A hivatal és az Unbreakable Kimmy Schmidt sorozatok sztárjaként ismert meg a világ.
De nem a kamerák előtt! Miután Los Angelesbe költözve megpróbálta felépíteni a színészi karrierjét, még éveken át nem kapott egyetlen fizetős színészi munkát sem. Azelőtt főleg pincérként dolgozott, de keresett pénzt pornófilmek díszleteseként is.
A karrierjében az áttörést a Mad Men – Reklámőrültek című sorozat főszerepe hozta el. Don Draper szerepében egy hatvanas évekbeli amerikai reklámügynökség kreatív igazgatóját alakította, aki mindig kifogástalan eleganciával öltözködik, és hiába van felesége, fűvel-fával csalja, amire a reklámszakma környékén nyüzsgő modellek kiváló lehetőséget biztosítanak a számára. A rengeteg szexkaland a képernyőn pedig Jon Hamm-et is igazi szexszimbólummá tette a nézők körében.
Don Draper karakterének egyik legfőbb vonása az eleganciája és szexuális kisugárzása mellett az állandóan a szájában lógó cigaretta. A figurát alakítva Hamm rengeteg cigarettát szívott el a jelenetekben, de ezek egyike sem volt igazi dohányból, mivel a színész már 24 évesen leszokott a cigiről.
Az apja halála után kezdett rendszeresen inni a fájdalmát elnyomva, és ez a káros szokás idővel súlyos függőséggé vált, még balhékba és verekedésekbe is keveredett miatta. 2015-re fokozódtak olyan mértékűvé az alkoholproblémái, hogy már szakemberek segítségét kellett kérnie, elvonóra ment, és végül pszichológus segítségével tudta leküzdeni a problémáját.
Noha csak 2023-ban állt életében először oltár elé, de korábban is volt már egy olyan hosszú kapcsolata, ami saját bevallása szerint is igazából már házasságnak számított: 1998 és 2015 között a színésznő és forgatókönyvíró Jennifer Westfeldt volt a párja. 2021 óta pedig a szintén színésznő Anna Osceola a szerelme és 2023 óta a felesége is, akivel kapcsolatban érdekesség, hogy korábban a Mad Men sorozatzáró epizódjában felbukkant egy recepciós röpke szerepét alakítva.
A kutyák elkötelezett híve, mindig van mellette egy négylábú társ. A házikedvenceit pedig a gazdira váró elveszettek közül választja, és aktív támogatója a Shelter Me mozgalomnak, ami a menhelyi kutyák örökbefogadását népszerűsíti.
A Your Friends & Neighbours széria kedvéért vállalt újra sorozatfőszerepet 2025-ben, első alkalommal a Mad Men óta, de becsatlakozott tavaly a nagysikerű The Morning Show szereplőgárdájába is. Ha nem szinkronosan futna a hazai mozikban az Agyugrász című animációs film, akkor hallhatnánk benne Jon Hamm hangját is polgármesterként, még idén érkezik a Your Friends & Neighbours második szezonja, és készül a főszereplésével az American Hostage sorozat is, amiben egy hetvenes évekbeli megtörtént eset nyomán alakít rádiós műsorvezetőt, akit egy túszejtő zsarol azért, hogy interjút készítsen vele.
