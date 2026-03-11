55 éves lett a hollywoodi szexszimbólum, akit mindenki arról a mémről ismer – Te is tudod, ki ő!

Kedden lett 55 éves lett Jon Hamm, a Mad Men, a Fargo, a Nyomd bébi, nyomd és a The Morning Show sztárja. Te tudtad róla a következőket?

A Jon Hamm-filmek a csúcsra juttatták a sármos színészt (Fotó: Fox TV/XPOSUREPHOTOS.COM)

Jon Hamm német ősöktől örökölte a nevét

A felmenői között a Hamm ág németországi bevándorlókból állt, akik a jobb élet reményében költöztek Amerikába. Ezen kívül angol és ír vér is csorog a színész ereiben, aki a Missouri állambeli St. Louisban jött világra 1971. március 10-én, a teljes, hivatalos neve pedig Jonathan Daniel Hamm.

Traumák sora kísérte a felnövését

Jon Hamm alig múlt kétéves, amikor a szülei elváltak. Ezután az édesanyja nevelte őt, akit tízévesen rákbetegség miatt vesztett el. Az apja és a nagymamája házába költözött ezt követően, de őket is néhány év múlva elvesztette, 20 évesen árva lett, ami évekig tartó depressziót okozott nála.

Előbb tanította, mint művelte a színészetet

Dráma szakon végezte el az egyetemet, de utána nem vágott bele egyből a színészi karrierbe, hanem inkább visszatért drámatanárnak az egykori középiskolájába. Nem is csinálhatta rosszul, hiszen a tanítványai között szerepelt az az Ellie Kemper is, akit később A hivatal és az Unbreakable Kimmy Schmidt sorozatok sztárjaként ismert meg a világ.

Jon Hamm tánca ellenére kifejezetten komoly szerepekben tűnt fel korábban (Fotó: Bleecker Street)

Pornófilmekben dolgozott

De nem a kamerák előtt! Miután Los Angelesbe költözve megpróbálta felépíteni a színészi karrierjét, még éveken át nem kapott egyetlen fizetős színészi munkát sem. Azelőtt főleg pincérként dolgozott, de keresett pénzt pornófilmek díszleteseként is.

Tévésorozatban lett szexszimbólum

A karrierjében az áttörést a Mad Men – Reklámőrültek című sorozat főszerepe hozta el. Don Draper szerepében egy hatvanas évekbeli amerikai reklámügynökség kreatív igazgatóját alakította, aki mindig kifogástalan eleganciával öltözködik, és hiába van felesége, fűvel-fával csalja, amire a reklámszakma környékén nyüzsgő modellek kiváló lehetőséget biztosítanak a számára. A rengeteg szexkaland a képernyőn pedig Jon Hamm-et is igazi szexszimbólummá tette a nézők körében.

Színlelte a dohányzást a leghíresebb szerepében

Don Draper karakterének egyik legfőbb vonása az eleganciája és szexuális kisugárzása mellett az állandóan a szájában lógó cigaretta. A figurát alakítva Hamm rengeteg cigarettát szívott el a jelenetekben, de ezek egyike sem volt igazi dohányból, mivel a színész már 24 évesen leszokott a cigiről.