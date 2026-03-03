Idegen űrhajó a Naprendszerben? A tudósok szerint a 3I/ATLAS innen érkezett

A mélyűrből érkezett rejtélyes objektum, a 3I/ATLAS nevű üstökös továbbra is komoly fejtörést okoz a tudósoknak. A különös égitest szokatlan kémiai összetétele és eredete miatt heves tudományos vita bontakozott ki a csillagászok között.

A 3I/ATLAS távozása után is fent tudja tartani az érdeklődést

Fotó: AFP

3I/ATLAS nyomában

A 3I/ATLAS-t először 2025 júliusában észlelték a chilei ATLAS égboltfelmérő program során. A felfedezés óta az objektum az egyik legizgalmasabb kutatási témává vált az asztrofizikusok számára.

A Harvard Egyetem asztrofizikusa, Avi Loeb egy bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a pályája alapján az objektum nagy valószínűséggel a Tejútrendszer fő korongjából származhat. Az üstökös mozgása ugyanis arra utal, hogy galaktikus pályája a galaxis sűrűbb, központi régiójához köthető, írja a Daily Star.

A csillagászok megerősítették, hogy a 3I/ATLAS – hivatalos nevén C/2025 N1 – a harmadik ismert intersztelláris objektum, amely valaha belépett a Naprendszerünkbe. A kutatók szerint az üstökös akár jóval idősebb is lehet, mint a saját Naprendszerünk: egyes becslések szerint akár 14 milliárd éves is lehet.

Az objektum kémiai összetétele különösen meglepő. A teleszkópos vizsgálatok kimutatták, hogy az üstökös nagy mennyiségben tartalmaz szén-dioxidot, valamint olyan gázokat, mint a szén-monoxid és a víz. Kisebb mennyiségben metanolt és cianidot is észleltek.

A tudósok szerint az üstökösben körülbelül tizenhatszor több szén-dioxid található, mint a Naprendszerünkben általában megfigyelt üstökösökben. Emellett jelentős mennyiségű nikkelgázt bocsát ki, miközben vasat nem mutattak ki benne – ami rendkívül szokatlan jelenség.

A jelenség több kérdést is felvet. Egyes jelek arra utalnak, hogy az objektum olyan galaktikus régióban keletkezhetett, ahol kevés nehéz elem található. A kibocsátott gázok viszont azt mutatják, hogy az üstökös jelentős mennyiségű ilyen elemet tartalmaz.