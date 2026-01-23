„Egyre jobban áll össze a kép arról, hogy mégis mi történt” – Boráros Gábor rendkívüli bejelentést tett, sajtótájékoztatót tart

Az MMA-harcos a szerdai tragédia óta közösségi oldalán tájékoztatja követőit a fejleményekről, így mások mellett már az is kiderült, hogy benne is sok kérdést vet fel volt párja halála, illetve azt is elárulta, hogy közös kislányuk, Zora még nem tudja, mi történt az édesanyjával.

Boráros Gábor még nem mondta el Jákli Mónikával közös kislányuknak, hogy meghalt az anyukája

Fotó: Instagram

Most pedig már az is kiderült, hogy felkeresett egy gyermekpszichológust, hogy segítsen neki ebben a felfoghatatlanul nehéz feladatban.

Sokan kérdeztek Zora felől és azt tudom elmondani, hogy ma 11-kor voltam a gyermekpszichológussal beszélni, kikérni a véleményét. Felkészített az eseményekre. Felkészített arra, hogy milyen kérdéseket tehet fel Zora, mire legyek felkészülve, és hogy ezt hogyan és miképpen lehetne Zorával közölni. Nagyon nagy segítséget adott és minden kérdésemre válaszolt, de ettől függetlenül ez a feladat akkor is k*rva nehéz lesz

- mondta Boráros Gábor az első Instagram-történetében.