„Egyre jobban áll össze a kép arról, hogy mégis mi történt” – Boráros Gábor rendkívüli bejelentést tett, sajtótájékoztatót tart

Az MMA-harcos a szerdai tragédia óta közösségi oldalán tájékoztatja követőit a fejleményekről, így mások mellett már az is kiderült, hogy benne is sok kérdést vet fel volt párja halála, illetve azt is elárulta, hogy közös kislányuk, Zora még nem tudja, mi történt az édesanyjával.
Most pedig már az is kiderült, hogy felkeresett egy gyermekpszichológust, hogy segítsen neki ebben a felfoghatatlanul nehéz feladatban.
Sokan kérdeztek Zora felől és azt tudom elmondani, hogy ma 11-kor voltam a gyermekpszichológussal beszélni, kikérni a véleményét. Felkészített az eseményekre. Felkészített arra, hogy milyen kérdéseket tehet fel Zora, mire legyek felkészülve, és hogy ezt hogyan és miképpen lehetne Zorával közölni. Nagyon nagy segítséget adott és minden kérdésemre válaszolt, de ettől függetlenül ez a feladat akkor is k*rva nehéz lesz
- mondta Boráros Gábor az első Instagram-történetében.
A következőben pedig már arról beszélt, hogy rengeteg megkeresést kap interjúk kapcsán, mind tévéktől, mind az újságoktól, azonban addig nem szeretne hosszabban nyilatkozni, amíg nem körvonalazódnak a dolgok, és nem tisztázódnak a kérdések.
Egyre több infót kapunk és még mindig jönnek a videófelvételek, egyre jobban áll össze a kép arról, hogy mégis mi mit követett és mi történt azon az estén, azon az éjjel. Amit így elöljáróban el tudok mondani az az, hogy jövőhét kedden egy órakor lesz majd a sajtótájékoztató Győrben. A pontos helyszínről majd később adok információt
- zárta gondolatait Jákli Mónika volt férje.
