"Arcátlanul, azonnal átb*sztak" – Orbitális balhé! A Tankcsapdát lehúzták pénzzel a határon

A Tankcsapda marokkói koncertturnéjáról tartott hazafelé, amikor egyszer csak minden, ami elromolhat, az elromlott. A zenekar tagjai egy 22 órás utazás elé néztek, a körülmények pedig egyáltalán nem voltak kecsegtetőek. Fejes Tamás most elárulta, milyen problémákkal néztek szembe a hosszú út során.
A zenekar tagjai még maguk sem gondolták, hogy ennyi kalandban és veszélyben lesz részük egy turné során. A zenészek horrorfilmbe illő sáskajárásnak voltak szemtanúi, majd homoktengerben rekedtek turnébuszukkal, ahonnan több óra után katonai segítséggel tudtak csak kiszabadulni.
A hazaút azonban ennél még nagyobb veszélyt és pánikot rejtett. Fejes Tamás a Tankcsapda dobosa most Instagram-oldalán számolt be a gyötrelmes utazásról. A csapat hazafelé tartott, amikor beütött a baj.
Elindultunk haza, elég szürreális továbbra is a szituáció. Olyan taxival jöttünk, amivel a sötétség miatt nem lehetett látni semmit, az összes szervizlámpa kivilant rajta, recsegett, ropogott, a sofőr pedig 120-al tépett a belvárosban
– kezdte a Kincsvadászok kereskedője.
"Most komppal visznek minket tovább, de mivel telt ház van, minket felültettek a kapitány mellé. Néha pedig csak úgy elmegy az áram a városban, ezért korom sötétben hajózunk" – mutatta Fejes a félelmetes látképet a felvételen. A hajóút után buszra szálltak a zenekar tagjai, amely hasonlóan szürreálisnak bizonyult: mozgó üléseken foglaltak helyet, amelyek cseppet sem tűntek biztonságosnak.
"Továbbra is zajlanak a megpróbáltatásaink, megérkezünk a reptérre. Nem látják Casablancatól – ahol át kell szállnunk – Londonig a beszállókártyánkat, úgyhogy nem tudjuk egyelőre, hogyan tudunk onnan tovább utazni, majd megpróbáljuk a helyszínen intézni."
Az elveszett kártya mellett a biztonsági felügyelettel is meggyűlt a bajuk, ugyanis plusz pénz ellenében engedték csak tovább őket.
Kitalálták, hogy biztonsági pénzt kell fizetni azért, hogy elhagyhassuk az országot, természetesen mindenkinek csak készpénzben és helyi valutával. Kifizettük, majd a biztonsági ellenőrzésnél azt mondták, hogy túl sok pénz van nálunk, ami egyébként teljesen nonszensz
– ezután elvezették a zenekart, hogy megszámolják pontosan mennyi pénz van náluk, illetve honnan szerezték.
"Azt kérték, hogy az útlevelünkben csúsztassunk nekik készpénzt. Arcátlanul, azonnal átb*sztak mindenhol" – mondta a Tankcsapda zenésze. A londoni reptéren sem ment miden zökkenőmentesen, ugyanis a fiúknak nem volt vízumuk az Egyesült királyságba, így alig tudtak becsekkolni. A végtelennek tűnő utazás után végül épségben hazaértek, rajongóik pedig boldogan köszöntötték őket.
