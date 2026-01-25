„Hogy nem döglöttél meg legutóbb” – Jákli Mónika exéről brutális vád terjed: távoltartást is kérhetett ellene az influenszer

Jákli Mónika autóbalesete nem hagyja nyugodni a nyilvánosságot, válaszokat akarnak kapni. A gyászoló család fájdalma felfoghatatlan, arról nem is beszélve, hogy óráról órára kiderül valami új, ami új megvilágításba helyezi a történteket.

Jákli Mónika mindkét kapcsolata zűrös lehetett (Fotó: Youtube, KVTV podcast)

Jákli Mónika halála továbbra is rejtély: mindkét férfivel zűrös volt a kapcsolata?

A fitneszmodell szerda éjjel szenvedett halálos balesetet Nagymegyernél, az autója a felismerhetetlenségig összeroncsolódott, esélye sem volt a túlélésre. A baleset körülményei kapcsán felmerültek olyan teóriák, amely szerint Jákli Mónika vőlegénye, üldözhette kedvesét autóval, ez azonban megdőlni látszott. Sokan úgy vélték, hogy az édesanya sok idő után végre megtalálta a boldogságát Roderik mellett, aki a tenyerén hordozta ők, mások azonban biztosak benne, hogy bántalmazó kapcsolatban voltak és Móni jó ideje már nem volt önmaga és nagyon le volt soványodva: állításuk szerint cseppet sem volt boldog a kapcsolatban. Az időről időre felmerülő információk közül sok még mindig nem nyert bizonyítást, mint ahogyan az sem, amit egy szlovák portál frissen tudni vél: történetesen azt, hogy Jákli Mónika exétől, Boráros Gábortól is tartott, olyannyira, hogy egy ponton még távoltartási végzést is kért ellene.

A portál információi szerint a Markíza televízió birtokába jutott el először ez a végzés, illetve egy szerkesztőségbe eljuttatott képernyőfotó is, amelynek beküldője azt állította, hogy az üzenetváltás Mónika és Gábor között zajlott jóval korábban, egészen pontosan 2025 májusában, amikor Mónikának szintén volt egy autóbalesete.

Hogy nem döglöttél meg legutóbb, az fáj, hogy legalább lennél tolószékben

– írta Boráros Jáklinak. Az említett képernyőfotóról a szlovák portál azt állítja, bár azonosítható rajta a Boráros által használt telefonszám, a szóban forgó üzenet hitelessége nem bizonyított.

Jákli Mónika és Boráros Gábor kapcsolata messze nem volt felhőtlen (Fotó: Csaba Agota / RTL-sajtóklub)

Jákli Mónika távoltartási végzést kért?

A fenti üzenettel ellentétben az viszont bizonyított (2025-ben a bíróság megállapította), hogy Boráros Gábor rengetegszer küldött hasonlóan goromba üzenetet Móninak, amelyeket a hatóság rendelkezésére is bocsátott. Úgy tudni, a fitneszmodell anyuka az életét féltve tavaly kérvényezte a távoltartást és a közös kislányukkal kapcsolatos dolgokon kívül semmilyen más ügyben ne léphessen kapcsolatba vele. A szóban forgó üzenetek között a teljesség igénye nélkül kifejezetten ijesztőek, amelyek nyilvánvalóan rossz hatással voltak Móni lelki állapotára.

„ha nem válaszolsz, megyek és kihúzom belőled a beleiddel együtt”, „elviszem a cuccaidat és mindent fölgyújtok”, „olyan pofont kapsz, hogy összesz*rod magad”, „az első, amit csinálok, hogy lehányom az arcodat”, „beleköpök a pofádba úgy, hogy belefulladsz”.

Hogy mi az igazság, egyelőre még mindig nem tisztázott, de sejthető, hogy hamarosan fény derül mindenre, ezen az ügyön ugyanis rengeteg hivatalos és nem hivatalos személy dolgozik, hogy kiderítse az összes részletet.