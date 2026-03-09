„Edzőváltást akartok, ezért nem játszottatok” – elszabadultak az indulatok a magyar válogatott körül

Megoszlanak a vélemények a magyar női kézilabda-válogatott Dánia ellen elszenvedett vereségéről. Mint ismert, Golovin Vlagyimir csapata 31-22-re kapott ki az Eurokupában, és bár a szurkolók egy része a szövetségi kapitányt tartja felelősnek, mások úgy vélik, a játékosok éppen edzőt buktatnak.

Szemerey Zsófi kapus szerint nem mindenkinek volt megfelelő a hozzáállása, míg Klujber Katrin csapatkapitány színfalak mögötti problémákra utalt:

Lehet, hogy itt voltak más problémák, amiről nem szeretnék beszélni, viszont itt most jelenleg azt érzem, hogy inkább próbáljuk egymásra dobálni a felelősséget.

A női kézilabda-válogatott szurkolóinak véleménye

A bántóan sima vereség után a Mandiner szurkolói hozzászólásokból szemezgetett, amelyekből kiderült, hogy míg egyesek a szövetségi kapitányt tartják felelősnek, mások a játékosokat kritizálják élesen.

Hát ezért van az edző, hogy – amire Katrin utal – megoldja, átsegítse a problémán a játékost....! Éppen ezért én nem a Klujberben keresném a hibát, ezt a kérdést Golovinnak tenném fel...!

– fogalmazott egy kommentelő.

Nem volt tűz, nem volt akarat. Így nem szabad kiállni!

– írta egy másik szurkoló.

Egyesek viszont még ennél is tovább mentek, és indulatokkal telve, nagyon súlyos szavakat fogalmaztak meg:

Leszerepeltetek! Edzőváltást akartok, ezért nem játszottatok, nem vagytok méltóak a nemzeti mezre”

A magyar női kézilabda-válogatott áprilisban Törökország és Csehország ellen folytatja az Eurokupában.