„Edzőváltást akartok, ezért nem játszottatok” – elszabadultak az indulatok a magyar válogatott körül

Megoszlanak a vélemények a magyar női kézilabda-válogatott Dánia ellen elszenvedett vereségéről. Mint ismert, Golovin Vlagyimir csapata 31-22-re kapott ki az Eurokupában, és bár a szurkolók egy része a szövetségi kapitányt tartja felelősnek, mások úgy vélik, a játékosok éppen edzőt buktatnak.
Szemerey Zsófi kapus szerint nem mindenkinek volt megfelelő a hozzáállása, míg Klujber Katrin csapatkapitány színfalak mögötti problémákra utalt:
Lehet, hogy itt voltak más problémák, amiről nem szeretnék beszélni, viszont itt most jelenleg azt érzem, hogy inkább próbáljuk egymásra dobálni a felelősséget.
A bántóan sima vereség után a Mandiner szurkolói hozzászólásokból szemezgetett, amelyekből kiderült, hogy míg egyesek a szövetségi kapitányt tartják felelősnek, mások a játékosokat kritizálják élesen.
Hát ezért van az edző, hogy – amire Katrin utal – megoldja, átsegítse a problémán a játékost....! Éppen ezért én nem a Klujberben keresném a hibát, ezt a kérdést Golovinnak tenném fel...!
– fogalmazott egy kommentelő.
Nem volt tűz, nem volt akarat. Így nem szabad kiállni!
– írta egy másik szurkoló.
Egyesek viszont még ennél is tovább mentek, és indulatokkal telve, nagyon súlyos szavakat fogalmaztak meg:
Leszerepeltetek! Edzőváltást akartok, ezért nem játszottatok, nem vagytok méltóak a nemzeti mezre”
A magyar női kézilabda-válogatott áprilisban Törökország és Csehország ellen folytatja az Eurokupában.
