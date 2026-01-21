Óriási szenvedély, csúnya szakítás - Ilyen volt Jákli Mónika és Boráros Gábor viharos szerelme

Szörnyű hírről számolt be január 21-én, szerdán reggel a Bors. Több szlovákiai hírforrás megerősítette ugyanis, hogy tragikus autóbalesetben elhunyt Jákli Mónika fitneszmodell, influenszer.

Jákli Mónika autóbalesetben vesztette életét (Fotó: RTL)

A Paraméter arról számolt be, hogy Nagymegyernél a fák közé csapódott egy luxusmercedes hajnalban, négy óra előtt. A jármű egy balkanyarban tért le az útról, vélhetően nagy sebességgel, ugyanis a becsapódás következtében darabokra szakadt, teljesen szétroncsolódott, majd ki is gyulladt. Mindezt Hodosi Tibor, a járási tűzoltók bevetési egységeinek parancsnoka meg is erősítette a szlovák portálnak. A sofőrt ugyan a helyszínre érkező mentők megpróbálták megmenteni, de sajnos nem jártak sikerrel.

Az Új Szó a pluska.sk-re hivatkozva azt írja, Jákli Mónika a kórházba szállítását követően, reggel 6 óra előtt hunyt el.

Jákli Mónika volt párja összeroppant a gyásztól

Jákli Mónikát nemcsak a fitnesz világából ismerhettük, hanem azért is, mert ő volt az MMA-harcos Boráros Gábor volt párja, egyben kislányának édesanyja.

Boráros nem sokkal a tragikus hír megjelenését követően egy szűkszavú bejegyzéssel jelentkezett, melyben mindenkit arra kér, ne keressék. Posztja csupán 3 szóból állt, ám ebben a 3 szóban is rengeteg volt a fájdalom:

„Ne hívogassatok, kérlek” - írta ki először, majd néhány családi képet is közzétett, amiben azt üzeni néhai szerelmének, hogy amíg csak él, vigyázni fog a közös gyermekükre.

„Vigyázni fogok rá, amíg világ a világ. Tudni fogja, hogy az anyukája mennyire szerette és figyeli fentről minden lépését.”

Boráros Gábor szívszorító módon üzent Jákli Mónika halála után (Fotó: Instagram)

Jákli Mónika halála az egész országot megrázta, a sztárok most a közösségi oldalaikon búcsúznak tőle.

Lángoló szerelem és megcsalások - ilyen volt Jákli Mónika és Boráros Gábor kapcsolata

Jákli Mónika és Boráros Gábor szerelme sok vihart átélt, kapcsolatuk egy igazi érzelmi hullámvasút volt. Az egykor szerelmesen turbékoló pár kapcsolata 12 éven át tartott, ám végül, 2024. októberében úgy döntöttek, külön folytatják. Kapcsolatukat 2023-ban a Nyerő Páros című reality-ben is megpróbálták megmenteni, ám a műsort körüllengő átok őket is elérte.