Óriási szenvedély, csúnya szakítás - Ilyen volt Jákli Mónika és Boráros Gábor viharos szerelme

Szörnyű hírről számolt be január 21-én, szerdán reggel a Bors. Több szlovákiai hírforrás megerősítette ugyanis, hogy tragikus autóbalesetben elhunyt Jákli Mónika fitneszmodell, influenszer.
A Paraméter arról számolt be, hogy Nagymegyernél a fák közé csapódott egy luxusmercedes hajnalban, négy óra előtt. A jármű egy balkanyarban tért le az útról, vélhetően nagy sebességgel, ugyanis a becsapódás következtében darabokra szakadt, teljesen szétroncsolódott, majd ki is gyulladt. Mindezt Hodosi Tibor, a járási tűzoltók bevetési egységeinek parancsnoka meg is erősítette a szlovák portálnak. A sofőrt ugyan a helyszínre érkező mentők megpróbálták megmenteni, de sajnos nem jártak sikerrel.
Az Új Szó a pluska.sk-re hivatkozva azt írja, Jákli Mónika a kórházba szállítását követően, reggel 6 óra előtt hunyt el.
Jákli Mónikát nemcsak a fitnesz világából ismerhettük, hanem azért is, mert ő volt az MMA-harcos Boráros Gábor volt párja, egyben kislányának édesanyja.
Boráros nem sokkal a tragikus hír megjelenését követően egy szűkszavú bejegyzéssel jelentkezett, melyben mindenkit arra kér, ne keressék. Posztja csupán 3 szóból állt, ám ebben a 3 szóban is rengeteg volt a fájdalom:
„Ne hívogassatok, kérlek” - írta ki először, majd néhány családi képet is közzétett, amiben azt üzeni néhai szerelmének, hogy amíg csak él, vigyázni fog a közös gyermekükre.
„Vigyázni fogok rá, amíg világ a világ. Tudni fogja, hogy az anyukája mennyire szerette és figyeli fentről minden lépését.”
Jákli Mónika halála az egész országot megrázta, a sztárok most a közösségi oldalaikon búcsúznak tőle.
Jákli Mónika és Boráros Gábor szerelme sok vihart átélt, kapcsolatuk egy igazi érzelmi hullámvasút volt. Az egykor szerelmesen turbékoló pár kapcsolata 12 éven át tartott, ám végül, 2024. októberében úgy döntöttek, külön folytatják. Kapcsolatukat 2023-ban a Nyerő Páros című reality-ben is megpróbálták megmenteni, ám a műsort körüllengő átok őket is elérte.
Akkor már túl sok volt közöttük az ellentét és a fájdalom, Jákli Mónika például a kislányuk születése után pár nappal, még a kórházban tudta meg, hogy a harcművész hűtlen volt hozzá. A pár akkor ennek ellenére is együtt maradt, most azonban 2024 októberében azonban újabb félrelépés derült ki, amit az édesanya már nem tudott és nem is akart megbocsátani.
„Ha most történne ez, hogy megcsalna esélyt sem adnék neki, hogy megmagyarázza. Nem akarnám megbeszélni, nem akarnék vele még találkozni sem. Nem tudom, hogy hogy éltem túl akkor és van, hogy néha bánom, hogy akkor megbocsátottam”
– vallotta be a sztáranyuka a Ki vagy te valójában? podcast vendégeként, még akkor, amikor csak egy megcsalásról tudott.
A másodikat már nem nézte el.
Bár végleg elváltak útjaik, lányuk, Zora miatt Jákli Mónika és Boráros Gábor viszonya baráti maradt a rengeteg vihar ellenére. Mindketten továbbléptek, és úgy tűnt, a fitneszmodellre ismét rátalált a boldogság egy szlovák férfi személyében.
„A Nyerő Párosban óriási dráma volt abból, hogy Gábor megcsalta őt amíg ő a szülőszobában volt, akkor a Gábornak volt is egy fekete hajú komáromi nője, a műsorban viszont elmondta mennyire bánja, hogy majdnem elvesztette a családját, Móni pedig azt mondta, hogy a 11 év megérdemel egy második esélyt, de ha újra félrelép a Gábor, azt már nem bocsájtja meg. Kérdés, hogy újra megtörtént-e, vagy most a Móninak támadt kedve új vizekre evezni. Mindenesetre a srác szlovák, Móni pedig töri a szlovák nyelvet” – írták a Redditen még korábban.
Bármennyire is volt viharos tehát Jákli Mónika és Boráros Gábor szerelme, kislányuk érdekében végül felnőttek módjára tudták rendezni a konfliktusaikat. Egy ekkora tragédiára pedig még egy MMA-harcos sem lehet felkészülve.
