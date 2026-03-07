Justin Bieber és Hailey a Beverly Hillsen tűnt fel, amit a People azonnal ki is szúrt. A házaspár egymáshoz illő szettben és napszemüvegben jelent meg és egy pillanatra sem szakadtak el egymástól.

Nem tudnak elszakadni: Egy percre sem engedi el egymást Justin Bieber és Hailey

Fotó: Javier Rojas / Northfoto

Nem tudnak elszakadni: Egy percre sem engedi el egymást Justin Bieber és Hailey

5 napja még Justin születésnapját ünnepelték, most a Beverly Hillsen tűnt fel a szerelmespár. A rajongók ugyan két nagy táborra szakadtak: sokan úgy gondolják, az énekes nem boldog Hailey-vel, míg a másik tábor odáig van értük. Az új fotók önmagukért beszélnek és arról árulkodnak, a házaspár minden időt kihasznál, hogy együtt legyen. Amikor pedig együtt vannak, el sem tudják engedni egymást.

Justin Bieber legutóbbi Instagram-bejegyzésében pedig úgy írt, senkivel sem töltötte volna szívesebben születésnapját, mint szerelmével, Hailey-vel. A különleges napon a sztárpár egy habos minitortával ünnepelt, szintén összebújva, boldogan.