Ismét lesújtott a Nyerő Páros átka: szakíthatott a magyar sztárpár

Boráros Gábor és Jákli Mónika nevét leginkább a Nyerő Páros műsorából ismerhette meg a nagyérdemű. A szerelmesek 11, hosszú együtt töltött év után döntöttek úgy, hogy bevállalják az RTL kapcsolatokat romboló műsorát, ráadásul úgy, hogy az ő románcuk sem volt példaértékű… Történt ugyanis, hogy Mónikát megcsalta Gábor, a nő ráadásul ezt a szülőszobán tudta meg. Igen, jól olvasod… Az influneszer végül visszafogadta a hűtlen vőlegényét, mondván, hogy jár még egy esély neki, nem mellesleg ott van a közös kislányuk, Zora is. Igen ám, de most úgy tűnik, már nincs együtt a páros…

Újabb szakítás a Nyerő Párosból: Boráros Gábor és Jákli Mónika kapcsolata is véget érhetett Fotó: Instagram

Ismét lecsaphatott a Nyerő Páros átka: szakított Boráros Gábor és Jákli Mónika?

Nagyon úgy tűnik, hogy a kérdésre igen a válasz. A jelek ugyanis azt támasztják alá, hogy a szerelmesek, de főként Mónika már más oldalán keresi a boldogságot. A csinos szőkeség ugyanis megosztott több fotót is magáról, amit először egy másik férfi rakott ki róla szívecskék társaságában. A Redditen azt is kinyomozták, hogy Mónika „új választottja” egy szlovák férfi lehet, aki elhalmozza ajándékokkal, de főként óriási rózsacsokrokkal. Mindeközben Gábornak nyoma sincs, ahogy a közös házuknak sem, ahová tavaly karácsony előtt költöztek be…

– A nyerő párosban óriási dráma volt abból, hogy Gábor megcsalta őt amíg ő a szülőszobában volt, akkor a Gábornak volt is egy fekete hajú komáromi nője, a műsorban viszont elmondta mennyire bánja, hogy majdnem elvesztette a családját, Móni pedig azt mondta, hogy a 11 év megérdemel egy második esélyt, de ha újra félrelép a Gábor, azt már nem bocsájtja meg. Kérdés, hogy újra megtörtént-e, vagy most a Móninak támadt kedve új vizekre evezni. Mindenesetre a srác szlovák, Móni pedig töri a szlovák nyelvet – írták a Redditen, az első válaszolók között pedig valaki Gábort is látni vélte egy másik hölggyel, így simán lehet, hogy igaz a teória, miszerint szakítottak. És azt se hagyjuk figyelmenkívül, hogy az Instagram-bibliája szerint, ha egy párosnál eltűnnek a közös fotók, biztos az elválás ténye...

Nem tudom, mi van velük, de ez a Gábor gyerek már hónapokkal ezelőtt is mással volt az Aréna Mall moziban

– írta valaki, azaz akár ki is jelenthetjük, hogy újra lecsapott a Nyerő Páros átka, és Gáborék a 15. pár, akik szakítottak a műsor óta.