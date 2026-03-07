„Tényleg a legnagyobb” – eddig nem látott felvételek kerültek elő a Háborúellenes Gyűlésről, ezt a napot egy darabig biztos nem felejti el Orbán Viktor

Tényleg a legnagyobb. Köszönöm, Debrecen! - írta közösségi oldalán Orbán Viktor.
A pörgős videó pedig Lázár János felkonferálásval kezdődik, aki úgy várta a debreceni Háborúellenes Gyűlés színpadára a miniszterelnököt, hogy
Magyarországon a biztos választás: Orbán Viktor!
Majd jönnek a hidegrázós jelenetek, ahogy a brutális tömeg egyszerre skandálja, hogy "Viktor, Viktor!"
