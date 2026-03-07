Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
„Tényleg a legnagyobb” – eddig nem látott felvételek kerültek elő a Háborúellenes Gyűlésről, ezt a napot egy darabig biztos nem felejti el Orbán Viktor

háború
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 07. 21:01
Háborúellenes GyűlésOrbán Viktor
A miniszterelnök sem akarta elhinni, minek volt a tanúja.
Bors
A szerző cikkei

Tényleg a legnagyobb. Köszönöm, Debrecen! - írta közösségi oldalán Orbán Viktor

orbán Viktor
Orbán Viktor és Lázár János
Fotó: Kurucz Árpád / mw

A pörgős videó pedig Lázár János felkonferálásval kezdődik, aki úgy várta a debreceni Háborúellenes Gyűlés színpadára a miniszterelnököt, hogy

Magyarországon a biztos választás: Orbán Viktor!

Majd jönnek a hidegrázós jelenetek, ahogy a brutális tömeg egyszerre skandálja, hogy "Viktor, Viktor!"

Orbán Viktor: Tényleg a legnagyobb

