Hatalmas karambol Nyíregyházánál - feszítővágóval kellett kimenteni egy utast

Baleset történt a 4-es főúton, Nyíregyházánál – közölte a Katasztrófavédelem. Az érintett útszakaszt lezárták, a város felé vezető irányban. Két gépkocsi olyan erővel ütközött össze, hogy az egyik utast feszítővágóval emelték ki a roncsok közül.
Két gépkocsi ütközött össze a 4-es főút 269-es kilométerszelvényénél, Nyíregyháza térségében. Az ütközés következtében az egyik jármű az árokba hajtott, három utasának egyikét a nyíregyházi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével emelték ki a kocsiból.
Az egységek mellett a társhatóságok is a helyszínen dolgoznak, a munkálatok idejére lezárták az érintett útszakaszt a város felé vezető irányban.
