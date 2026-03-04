Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Hatalmas karambol Nyíregyházánál - feszítővágóval kellett kimenteni egy utast

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 04. 19:26
Két autó ütközött össze, egyik az árokba hajtott. Az egyik utast feszítővágóval emelték ki a roncsok közül.

Baleset történt a 4-es főúton, Nyíregyházánál – közölte a Katasztrófavédelem. Az érintett útszakaszt lezárták, a város felé vezető irányban. Két gépkocsi olyan erővel ütközött össze, hogy az egyik utast feszítővágóval emelték ki a roncsok közül.

Feszítővágóval emelték ki a balesetben érintett jármű egyik utasát / Fotó: MW (illusztráció)

Feszítővágóval emelték ki a roncsok közül

Két gépkocsi ütközött össze a 4-es főút 269-es kilométerszelvényénél, Nyíregyháza térségében. Az ütközés következtében az egyik jármű az árokba hajtott, három utasának egyikét a nyíregyházi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével emelték ki a kocsiból.

Az egységek mellett a társhatóságok is a helyszínen dolgoznak, a munkálatok idejére lezárták az érintett útszakaszt a város felé vezető irányban.

 

