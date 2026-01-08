A legpokolibb fájdalom: így tudták meg Dudás Miki gyermekei, hogy meghalt az édesapjuk

Rajongásig szerette gyermekeit a kajakos, minden nap ő ment értük az iskolába, óvodába. De Nara és Miló már hiába várják apukájukat, Dudás Miki halála örökre megváltoztatta életüket. Az elhunyt sportoló édesanyja a Borsnak adott hosszú interjújában elárulta: egyelőre még csak lányunokája tudja, hogy édesapja örökre elaludt.

Dudás Miki gyerekei már sosem érezhetik magukon édesapjuk ölelését (Fotó: Instagram)

Dudás Miki kislánya órákig sírt a sarokban

Sose gondolta Szigligeti Ivett, hogy egyedül kell majd felnevelni gyermekeit. Dudás Miki párja, Szigligeti Ivett most próbálja feldolgozni a feldolgozhatatlant, hogy elvesztette gyermekei édesapját, akivel ugyan viharos volt a kapcsolatuk, de kislányukat és kisfiukat a legnagyobb összhangban nevelték. Mint azt a Bors is megírta: Ivett hívta ki a sportoló lakásához a zárszervizest, miután napok óta nem lehetett elérni, amire még sosem volt példa. A sztáranyuka talált rá párja élettelen testére, ő hívta a rendőröket.

„Sokkos állapotban van szegény Ivett is, ahogy én is” – mondta a Borsnak Dudás Miki édesanyja, Klári, aki azt is elárulta milyen szimbiózusban él fiával.

Neki kellett azt is elmondani a gyerekeknek, hogy apukájukat elvesztették. A kis Miló még kicsi ahhoz, hogy ebből bármit is felfogjon. De Narának, vagyis, ahogy mindenki hívta, Mancinak el kellett mondani, nagyon hiányzott már neki az apukája, aki rajongott érte, igazi apa-lánya szerelem volt köztük. Az anyukája azt mondta neki, hogy az édesapja elaludt és nem ébred már fel, Manci beült a sarokba és órákon keresztül sírt. Tavaly ugye elvesztette nagypapáját is, most az apukáját és még csak hat éves múlt…

Dudás Miklós és párja kapcsolata hullámzó volt, de a gyermekeiket együtt nevelték (Fotó: RTL Klub)

A pszichológus szerint az anyukának stabilnak kell lenni

Dudás Miki kislánya, Nara - aki nagypapájának is üzent, míg az kómában volt - és kisfia, Miló még kicsik ahhoz, hogy ismerjék a halál fogalmát, a véglegességet, amit a szó hordoz. Az biztos, hogy bár elképesztően nehéz lesz, de Szigligeti Ivettnek a kicsik előtt erősnek kell mutatnia magát.

„Mindenképpen meg kell mondani a gyermeknek, hogy a papa meghalt, hiszen sajnos akár már egy 5 éves gyerek is értesülhet máshonnan a hírről. Ezért mindenképpen jobb, ha a család közvetíti ezt a nagyon szomorú és nagyon fájdalmas tényt” – kezdte Drelyó Ágnes pszichológus.

Ahány ember annyiféleképpen reagálhat a gyászra, és tulajdonképpen mindegyik rendben van. Tehát nincs elvárás, pláne a gyerekeknél, akiknél ez a folyamat még komplexebb, hogy hogyan kell viselkedniük. Az életben maradt szülő megmutathatja a saját fájdalmát, de mindenképpen tompítva, mert a gyerekek sérülő biztonságérzete miatt stabilitást kell mutatni. Lehet könnyezni, lehet összebújva egy kicsit sírni, de kiborulni, elveszteni a kontrollt nem szabad, mert a gyerekeknek az kell, hogy azt lássák, hogy a világ, amit ők biztonságosnak hittek, az továbbra is biztonságos marad.