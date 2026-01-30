Exkluzív fotók: így néz ki Dudás Miki sírja. Az édesapja és nagypapája mellé temették... – Galéria

Január 30-án kísérték végső nyughelyére Dudás Mikit. A január 5-én elhunyt sportolót a Pestszentlőrinci Temetőben búcsúztatták a családtagjai és szerettei. A Bors a helyszínről tudósított Dudás Miki temetéséről.

Megszakad a szív: Dudás Miki temetésén rengetegen búcsúztak a sportolótól (Fotó: Mediaworks)

Elbúcsúztatták Dudás Mikit

Dudás Miklóstól megható szertartáson búcsúztak el szerettei. Dudás Miki és Szigligeti Ivett két kisgyermeket nevelt: a család úgy döntött, a hároméves Milót nem teszik ki a szertartás nehézségeinek, de hatéves lányuk, Nara, azaz Manci a helyszínen vett végső búcsút az apukájától. A pszichológus szerint egyébként, ha megfelelően felkészítik a gyermeket, és a helyszínen is van, aki folyamatosan támasza tud lenni: akkor segítheti a feldolgozást, ha a gyermek részt vesz a temetésen.

Szigligeti Ivett és gyermekeik kedves szivecskés dísszel búcsúztak a szerettüktől: Manci, Miló, Nyafi (azaz Ivett, ahogy Miki becézte) és Baba (a család tacskója) nevében (Fotó: Bors olvasói fotó)

Szigligeti Ivett szavait mindenki megkönnyezte

Dudás Miki párja, Ivett megható búcsúbeszédet írt, ám tudta, képtelen lenne felolvasni a levelet, ezért a szertartásvezető tolmácsolta az édesanya szavait.

Édesem, tőled elbúcsúzni nem lehet, már a gondolat is szívet tépő! Tudd, hogy mérhetetlenül hiányzol! Szeretnélek magamhoz húzni és soha el nem engedni! Neked köszönhetem, hogy anya lettem! Adj erőt, hogy erős legyek a gyermekeinkért! Néha úgy teszek, mintha itt lennél… Remélem, nem felejtetted el, hogy megbeszéltük, hogy a Balaton partján az unokáink körében szerettünk volna már idős emberekként együtt lenni… Én ott foglak várni

Gyászoló tömeg gyűlt össze Dudás Miki temetésén (Fotó: Mediaworks)

Dudás Miki temetése: édesapja és nagyapja mellett nyugszik

Dudás Miki halála mindenkit sokkolt január elején, a tragédia kapcsán sok kérdés merült fel, s ezek közül sok még mindig megválaszolatlan. Egy biztos, egyfajta lezárás ma megtörtént: eltemették a sportolót. A kétgyermekes édesapa élete tragikus fordulatot vett 2024 októberében, mikor édesapját összeverték, s a szeretett férfi kómába esett. Dudás Miki édesapja 2025 februárjában hunyt el, a sportoló pedig rendszeresen kijárt a sírjához.

„A temetés megtörtént, szűk családi körben, a lőrinci temetőben helyeztük végső nyughelyére aput. A gyermekeim nem voltak ott, jobbnak láttuk így. De azóta voltunk már kint négyesben, vagyis öten, a kutyánkkal kiegészülve. Gyakran ki fogunk járni és rendben tartjuk majd a sírt a tiszteletére” – fogalmazott még tavaly áprilisban Miki, aki korábban azt is nyilatkozta: februárban elhunyt édesapját az apósa mellé temetik, hiszen remek kapcsolatot ápoltak egymással.

Az apósa mellé temetjük! Anyu édesapja és az én apukám nagyon jóban voltak, nagyon jó volt a kapcsolatuk, ami részben nekem is köszönhető. A kajakversenyek hozták össze őket, mindig, amikor versenyem volt Szegeden, vagy Szolnokon, apa és a papa volt a fő szurkolótáborom

– fogalmazott még a végső búcsú előtt a sportoló, akit most a két férfi mellé helyeztek végső nyughelyére.