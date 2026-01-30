Dudás MikiVoith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
Exkluzív fotók: így néz ki Dudás Miki sírja. Az édesapja és nagypapája mellé temették... – Galéria

Dudás Miki
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 30. 14:20 / FRISSÍTÉS: 2026. január 30. 14:23
édesapatemetés
Képtelenség könnyek nélkül bírni. Dudás Miki temetése napján még az ég is zokogott. Végső búcsút vettek a tragikusan fiatalon elhunyt kajakostól.
Január 30-án kísérték végső nyughelyére Dudás Mikit. A január 5-én elhunyt sportolót a Pestszentlőrinci Temetőben búcsúztatták a családtagjai és szerettei. A Bors a helyszínről tudósított Dudás Miki temetéséről.

Dudás Miki temetése képekben.
Megszakad a szív: Dudás Miki temetésén rengetegen búcsúztak a sportolótól (Fotó: Mediaworks)

Elbúcsúztatták Dudás Mikit

Dudás Miklóstól megható szertartáson búcsúztak el szerettei. Dudás Miki és Szigligeti Ivett két kisgyermeket nevelt: a család úgy döntött, a hároméves Milót nem teszik ki a szertartás nehézségeinek, de hatéves lányuk, Nara, azaz Manci a helyszínen vett végső búcsút az apukájától. A pszichológus szerint egyébként, ha megfelelően felkészítik a gyermeket, és a helyszínen is van, aki folyamatosan támasza tud lenni: akkor segítheti a feldolgozást, ha a gyermek részt vesz a temetésen. 

Szigligeti Ivett és gyermekeik kedves szivecskés dísszel búcsúztak a szerettüktől: Manci, Miló, Nyafi (azaz Ivett, ahogy Miki becézte) és Baba (a család tacskója) nevében (Fotó: Bors olvasói fotó)

Szigligeti Ivett szavait mindenki megkönnyezte

Dudás Miki párja, Ivett megható búcsúbeszédet írt, ám tudta, képtelen lenne felolvasni a levelet, ezért a szertartásvezető tolmácsolta az édesanya szavait.

Édesem, tőled elbúcsúzni nem lehet, már a gondolat is szívet tépő! Tudd, hogy mérhetetlenül hiányzol! Szeretnélek magamhoz húzni és soha el nem engedni! Neked köszönhetem, hogy anya lettem! Adj erőt, hogy erős legyek a gyermekeinkért! Néha úgy teszek, mintha itt lennél… Remélem, nem felejtetted el, hogy megbeszéltük, hogy a Balaton partján az unokáink körében szerettünk volna már idős emberekként együtt lenni… Én ott foglak várni

TUML7848 Dudás Miki temetés 2026.01.30 Tömeg
Gyászoló tömeg gyűlt össze Dudás Miki temetésén (Fotó: Mediaworks)

Dudás Miki temetése: édesapja és nagyapja mellett nyugszik

Dudás Miki halála mindenkit sokkolt január elején, a tragédia kapcsán sok kérdés merült fel, s ezek közül sok még mindig megválaszolatlan. Egy biztos, egyfajta lezárás ma megtörtént: eltemették a sportolót. A kétgyermekes édesapa élete tragikus fordulatot vett 2024 októberében, mikor édesapját összeverték, s a szeretett férfi kómába esett. Dudás Miki édesapja 2025 februárjában hunyt el, a sportoló pedig rendszeresen kijárt a sírjához.

A temetés megtörtént, szűk családi körben, a lőrinci temetőben helyeztük végső nyughelyére aput. A gyermekeim nem voltak ott, jobbnak láttuk így. De azóta voltunk már kint négyesben, vagyis öten, a kutyánkkal kiegészülve. Gyakran ki fogunk járni és rendben tartjuk majd a sírt a tiszteletére” – fogalmazott még tavaly áprilisban Miki, aki korábban azt is nyilatkozta: februárban elhunyt édesapját az apósa mellé temetik, hiszen remek kapcsolatot ápoltak egymással.

Az apósa mellé temetjük! Anyu édesapja és az én apukám nagyon jóban voltak, nagyon jó volt a kapcsolatuk, ami részben nekem is köszönhető. A kajakversenyek hozták össze őket, mindig, amikor versenyem volt Szegeden, vagy Szolnokon, apa és a papa volt a fő szurkolótáborom

– fogalmazott még a végső búcsú előtt a sportoló, akit most a két férfi mellé helyeztek végső nyughelyére. 

Dudás Miki temetése részleteiről készült fotógalériánkat a képre kattintva nézheted meg:

Dudás Miki temetés
Dudás Miki temetés
Dudás Miki temetés Csuti (Szabó András)
TUML7791 Schóbert Norbi jr
Dudás Miki temetés 2026.01.30 Visváder Tamás és Palácsik Lilla
Dudás Miki temetés 2026.01.30 Tóth dávid és hadvina Gergely koszoruval 
TUML7815 Dudás Miki temetés 2026.01.30 Schmidt Gábor Kajakszövettség elnöke
Dudás Miki temetés 2026.01.30 Tömeg
Dudás Miki temetés 2026.01.30 Sír
Dudás Miki temetés 2026.01.30 Sír
Dudás Miki temetés 2026.01.30 Sír
Galéria: Dudás Miki temetése: képeken a szívszorító szertartás
Dudás Miki temetésére elsők között érkezett meg a kajakos és párja, Szigligeti Ivett lánya: Nara, vagy ahogy becézik: Manci (Fotó: Mediaworks)

