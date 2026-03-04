Újabb csapás: a kegyvesztett András herceg most ezt is elveszítette

A kegyvesztett András herceg számára már mindennapossá váltak az állandó sorscsapások. Most egy újabb királyi rezidencia bérletéről kell lemondania: az East Lodge kulcsait már elő is készítheti – közölte a PEOPLE.

András herceg újabb királyi ingatlant ad vissza / Fotó: KGC-178 / Northfoto

Az egykori András herceget arra kérték, adja vissza az East Lodge bérleti jogát, egy Windsor közelében található házikóét, amelyet egészen 1998 óta bérelt. A hír azután érkezett, hogy ismét figyelem irányult András pénzügyeire, valamint a február 19-i letartóztatására.

Az East Lodge egy II. kategóriás műemléki védettségű, nádtetős házikó, amelyet András 1998 februárjában kezdett bérelni egy alkalmazott számára, aki az információk szerint ma is ott él. 2025 augusztusáig a bukott herceg évente 17 293 dollár (nagyjából 5.720870 millió forint) bérleti díjat fizetett az ingatlanért, ami töredéke annak, amit egy két- vagy háromszobás lakásért kellene fizetni a környéken.

A Times szerint most kezdődik a jogi folyamat, amelynek során András lemond a bérleti jogról.

Az egykori York hercege, Andrew Mountbatten-Windsor február elején hivatalosan is kiköltözött a Royal Lodge-ból, abból a 30 szobás kastélyból, amely 2003 óta az otthona volt. Várhatóan ideiglenesen a Wood Farmban lakik majd, mielőtt egy közeli, jelenleg felújítás alatt álló ingatlanba költözne.

Az események azután gyorsultak fel, miután február 19-én reggel, a 66. születésnapján Andrást letartóztatták hivatali visszaélés gyanújával. A hatóságok még mindig vizsgálják, hogy a 2000-es években, az Egyesült Királyság kereskedelmi megbízottjaként betöltött szerepe alatt bizalmas információkat osztott-e meg Jeffrey Epsteinnel. András körülbelül 11 órát töltött rendőrségi őrizetben, majd szabadon engedték és most bizonytalan jövő áll előtte. Ha bűnösnek találják, akár életfogytiglani börtönbüntetést is kaphat.