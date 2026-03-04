Ez nem igazán pozitív: hozzá hasonlítják most Szoboszlai Dominikot

Rendesen felkeltette a Liverpool szurkolóinak figyelmét Szoboszlai Dominik haja. A magyar válogatott középpályás befont frizurával érkezett a kedd esti Wolverhampton elleni bajnoki mérkőzésre – amit a csapat 2-1-re elveszített. A mérkőzés után a 25 éves focistát nem máshoz, mint David Beckhamhez hasonlították, viszont nem éppen pozitív értelemben.

Szoboszlai Dominik haja láttán sokaknak David Beckham jutott az eszébe Fotó: Nick Potts - PA Images / Getty Images

Szoboszlai Dominik haja David Beckhamét idézi

Nagyon jól néz ki, remélem még több gólt szerez majd így

– bár többségében ilyen és ehhez hasonló szavak fogadták Szoboszlai új haját, természetesen nem mindenkinek nyerte el a tetszését.

Egyáltalán semmi szükség nem volt most erre

– írta a közösségi médiában egy kommentelő, akit valószínűleg frusztrált, hogy kedvenc csapata az angol bajnokság utolsó helyezettjétől szenvedett vereséget.

Ó, ne, teljesen Beckham lett belőle

– utalt egy másik hozzászóló David Beckham fonott frizurájára, amit az angol sztár még a Real Madrid színeiben viselt.

Ha a teljesítményről lenne szó, hatalmas dicséret volna az összehasonlítás, de mivel a két játékos haja a téma, így már kevésbé pozitív a párhuzam. Főleg, hogy Beckhamnek – Szoboszlaihoz hasonlóan – nagyon sok stílusú frizurája volt a pályafutása során, de a fonott tincsek álltak neki a legrosszabbul. Ezt még maga az angol sztár is elismerte korábban.

Éppen nyaralni voltam, és az egyik haverom fodrász, ő csinálta meg nekem. Azt gondoltam, miért ne próbáljam ki. És azt hiszem, akkor már egy-két pohár bort is megittam

– fogalmazott egy korábbi interjúban Beckham.