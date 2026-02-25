"Ami Nélküled sosem lesz egész…" - Szívszaggató üzenetet fogalmazott meg Dudás Miki özvegye

Januárban érkezett a sokkoló hír, hogy holtan találtak rá Dudás Mikire Pestszentlőrincen, a második emeleti lakásában. A világbajnok kajakos akkor már napok óta nem volt elérhető, ezért gyermekei édesanyja, Szigligeti Ivett személyesen ment ki a helyszínre, ahol borzasztó látvány tárult a szeme elé. A rendőrség először közigazgatási eljárás keretében vizsgálta az esetet, a boncolás óta viszont halált okozó testi sértés gyanúja miatt folyik a vizsgálat, mialatt a sportolótól január 30-én végső búcsút vettek.

Bár a kapcsolatuk nem volt mentes a hullámvölgyektől, Szigligeti Ivett és Dudás Miki szerelmét a legnehezebb időszakban sem lehetett megkérdőjelezni. Az özvegy időről időre megemlékezik az egykori sportolóról a közösségi oldalán, közös fotókkal és megható gondolatokkal. A napokban egy olyan fényképpel jelentkezett, amelyen két közös gyermekükkel kapták őket lencsevégre, egy olyan időszakban, amelyet már sohasem élhetnek át újra.

Ami Nélküled sosem lesz egész…

A minap pedig az özvegy néhány romantikus felvételt osztott meg, amelyeken kéz a kézben, illetve egymás karjai közt láthatók Dudás Mikivel.

Minden szerelmes történet gyönyörű, de a Miénk a kedvencem, mert az igazi szerelmi történeteknek sosincs vége!

Továbbra is rejtélyek övezik Dudás Miki halálát

Egy férfi, aki a XVIII. kerületi társasházban dolgozott, ahol Dudás Miki is lakott, azt állította, két nappal a sportoló halála előtt sérülten, vérző fejjel látta őt. Amikor rákérdezett, mi történt, az olimpikon állítólag csak annyit felelt, hogy elesett, majd bezárta maga mögött a lakás ajtaját. Jelenleg annyit lehet biztosan tudni, hogy a rendőrségi nyomozás még folyamatban van.