"Ami Nélküled sosem lesz egész…" - Szívszaggató üzenetet fogalmazott meg Dudás Miki özvegye

Januárban érkezett a sokkoló hír, hogy holtan találtak rá Dudás Mikire Pestszentlőrincen, a második emeleti lakásában. A világbajnok kajakos akkor már napok óta nem volt elérhető, ezért gyermekei édesanyja, Szigligeti Ivett személyesen ment ki a helyszínre, ahol borzasztó látvány tárult a szeme elé. A rendőrség először közigazgatási eljárás keretében vizsgálta az esetet, a boncolás óta viszont halált okozó testi sértés gyanúja miatt folyik a vizsgálat, mialatt a sportolótól január 30-én végső búcsút vettek.
Bár a kapcsolatuk nem volt mentes a hullámvölgyektől, Szigligeti Ivett és Dudás Miki szerelmét a legnehezebb időszakban sem lehetett megkérdőjelezni. Az özvegy időről időre megemlékezik az egykori sportolóról a közösségi oldalán, közös fotókkal és megható gondolatokkal. A napokban egy olyan fényképpel jelentkezett, amelyen két közös gyermekükkel kapták őket lencsevégre, egy olyan időszakban, amelyet már sohasem élhetnek át újra.
Ami Nélküled sosem lesz egész…
- jegyezte meg az Instagram-posztjában az influenszer, amelyet IDE KATTINTVA lehet megtekinteni.
A minap pedig az özvegy néhány romantikus felvételt osztott meg, amelyeken kéz a kézben, illetve egymás karjai közt láthatók Dudás Mikivel.
Minden szerelmes történet gyönyörű, de a Miénk a kedvencem, mert az igazi szerelmi történeteknek sosincs vége!
- fűzte hozzá Ivett - ezek a képek IDE KATTINTVA tekinthetők meg.
Egy férfi, aki a XVIII. kerületi társasházban dolgozott, ahol Dudás Miki is lakott, azt állította, két nappal a sportoló halála előtt sérülten, vérző fejjel látta őt. Amikor rákérdezett, mi történt, az olimpikon állítólag csak annyit felelt, hogy elesett, majd bezárta maga mögött a lakás ajtaját. Jelenleg annyit lehet biztosan tudni, hogy a rendőrségi nyomozás még folyamatban van.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.