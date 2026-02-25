Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Géza névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Ami Nélküled sosem lesz egész…" - Szívszaggató üzenetet fogalmazott meg Dudás Miki özvegye

üzenet
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 25. 07:50
gyászSzigligeti IvettDudás Miki
Szigligeti Ivett a szerelmét és két gyermeke édesapját gyászolja. Dudás Mikire januárban találtak rá holtan, az özvegye pedig azóta is rendszeresen megemlékezik róla a közösségi médiában.
Bors
A szerző cikkei

Januárban érkezett a sokkoló hír, hogy holtan találtak rá Dudás Mikire Pestszentlőrincen, a második emeleti lakásában. A világbajnok kajakos akkor már napok óta nem volt elérhető, ezért gyermekei édesanyja, Szigligeti Ivett személyesen ment ki a helyszínre, ahol borzasztó látvány tárult a szeme elé. A rendőrség először közigazgatási eljárás keretében vizsgálta az esetet, a boncolás óta viszont halált okozó testi sértés gyanúja miatt folyik a vizsgálat, mialatt a sportolótól január 30-én végső búcsút vettek.

Szívszaggató üzenetet fogalmazott meg Dudás Miki szerelme / Fotó: Mediaworks

Bár a kapcsolatuk nem volt mentes a hullámvölgyektől, Szigligeti Ivett és Dudás Miki szerelmét a legnehezebb időszakban sem lehetett megkérdőjelezni. Az özvegy időről időre megemlékezik az egykori sportolóról a közösségi oldalán, közös fotókkal és megható gondolatokkal. A napokban egy olyan fényképpel jelentkezett, amelyen két közös gyermekükkel kapták őket lencsevégre, egy olyan időszakban, amelyet már sohasem élhetnek át újra. 

Ami Nélküled sosem lesz egész…

- jegyezte meg az Instagram-posztjában az influenszer, amelyet IDE KATTINTVA lehet megtekinteni.

A minap pedig az özvegy néhány romantikus felvételt osztott meg, amelyeken kéz a kézben, illetve egymás karjai közt láthatók Dudás Mikivel.

Minden szerelmes történet gyönyörű, de a Miénk a kedvencem, mert az igazi szerelmi történeteknek sosincs vége!

- fűzte hozzá Ivett - ezek a képek IDE KATTINTVA tekinthetők meg.

Továbbra is rejtélyek övezik Dudás Miki halálát

Egy férfi, aki a XVIII. kerületi társasházban dolgozott, ahol Dudás Miki is lakott, azt állította, két nappal a sportoló halála előtt sérülten, vérző fejjel látta őt. Amikor rákérdezett, mi történt, az olimpikon állítólag csak annyit felelt, hogy elesett, majd bezárta maga mögött a lakás ajtaját. Jelenleg annyit lehet biztosan tudni, hogy a rendőrségi nyomozás még folyamatban van.

Dosszié

Tovább a dossziéra

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu