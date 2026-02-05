Szívszorító fotók: Ilyen állapotban vannak most Dudás Mikiék üzletei

Dudás Miki édesapja halálával kezdődött a Dudás család tragédiáinak sorozata, amik sajnos máig nem értek véget. A kajakozó halála és testvérének kórházba kerülése pedig mintha egyenesen megállította volna az időt a gyászoló édesanya számára. Dudás Miki családja korábban több üzletet is vezetett a pesterzsébeti piacon, de ma már ezek üresen állnak. Mutatjuk a szívszorító fotókat a jelenlegi állapotukról.

Amióta Dudás Miki elhunyt, a család üzletei egyszer sem nyitottak ki (Fotó: Bors)

Dudás Miki édesanyja, édesapja és a sportoló korábban együtt vezették a három üzletet, de a sorozatos tragédiák után az egyikről már lemondtak, míg a két virágüzlet továbbra is a sorsára vár. Éppen ma egy hónapja annak, hogy Dudás Miki lakásán a rendőrök rátaláltak a holttestére, édesanyja, Klára pedig azóta sem tudott felocsúdni a tragédiából. Éppen ezért cseppet sem meglepő, hogy üzleteik azóta egyszer sem nyitottak ki. A Bors munkatársa most kilátogatott a piacra, ahol a standok letakarva, némán várják a sorsukat és emlékeztetnek mindenkit a család szívszorító történetére.

Dudás Miki anyukáját nagy szeretettel várja vissza a közösség, de őket is megrendítette a tragédia (Fotó: Bors)

Dudás Miki szüleit mindenki szerette

A Bors néhány közeli árustól azt is megtudta, hogy a családot mindenki szerette a közösségben, ahonnan nap, mint nap hiányolják őket.

Ez a piac egy nagy család, mindenki ismer mindenkit. Nagyon hiányzik István (Dudás Miki édesapja), hiányzik az állandó viccelődése. Na meg Klári kedvessége, akinek mindenkihez volt egy kedves szava, nemcsak a többi árushoz, de a vásárlókhoz is. Mi is gyászoljuk Dudás Istvánt is és Mikit is, aki mindig felvidította édesanyját. Reméljük mindenki megtalálja a békéjét és látjuk még itt Klárit, meg az apósát

– mesélte tegnap az egyik közeli üzlet tulajdonosa.

Dudás Miki nagyapja és édesanyja maradtak csak, akik továbbvihetnék a közös vállalkozást (Fotó: Bors)

Nem tudni, mi lesz Dudás Mikiék üzleteinek sorsa

A családnak érthető módon egyelőre nem volt érkezése rendezni a vállalkozások sorait, így továbbra sem tudni, hogy mi vár majd a standokra, de azt korábban elárulták, hogy Dudás Miki édesanyjának valószínűleg túl nagy teher lenne ezeket egyedül igazgatni. Ráadásul elképzelhető, hogy nap mint nap férje és fia hiányára emlékeztetné a hely, ahol együtt dolgoztak.