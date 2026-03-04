Segített a Bors: félmillió forint gyűlt össze az agydaganaros Hanna kezelésére

A tiszaföldvári Horváth Hanna és szülei élete egyetlen nap alatt megváltozott, amikor 2024. november 23-án a kislányon jelentkeztek az epilepszia tünetei. A sors különös fintora, hogy épp ez mentette meg az életét. Így kiderült ugyanis, hogy a 2 éves, angyalarcú Hanna súlyos agydaganattal küzd. Egy ország szíve dobbant egyszerre a nehéz sorsú, háromfős családért és hatalmas pénzadománnyal támogatták őket. Jókor jött a segítség, ugyanis a szülők nemrég szörnyű hírt kaptak. A kislány anyukája elcsukló hangon nyilatkozott a Borsnak.

Hanna agydaganattal küzd, mindössze kétévesen harcol a halállal! / Fotó: Beküldött fotó

Epilepszia fedte fel, hogy Hanna agydaganatos

Ma már Hanna szülei elfogadták, hogy sajnos akkor, a két évvel ezelőtti szörnyű napon Hanna epilepsziát kapott, hiszen az emiatt elvégzett vizsgálatok során derült fény az igazságra, hogy valójában egy sokkal veszedelmesebb kórság burjánzik a gyermek testében.

Hanna édesanyja, Kopornai Izabella Szilvia rohant gyermeke ágyához, azonnal kellett cselekednie, hiszen a kislány egész teste megmerevedett az ágyon, hányni kezdett, emiatt oldalra kellett fektetnie, nehogy megfulladjon. Végül rohammentővel szállították a legközelebbi kórházba, ahol vizsgálatok sora mondta ki a végső diagnózist, hogy Hannának egy 11 és fél centis tumor növekedett az agyában, azonnal műteni kellett!

Minden szülő rémálma vált akkor valóra, amit ráadásul újabb kezelések követtek, amelyek a mai napig tartanak. Hanna hősként viseli a kemoterápiás kezeléseket. Családjával hetente ingáznak Tiszaföldvárról Budapestre – ez 300 kilométert. Ez nemcsak a daganatos Hannának, hanem a szüleinek is nagyon megterhelő.

Lelkileg és anyagilag is a padlón vannak: Szilvia kislánya állandó felügyeletet igényel, ezért az anya GYES-en van, a férjét, Róbertet egy rejtélyes betegség támadta meg, amiről az orvosok sem tudják, mi lehet, a kezelések és az útiköltség is felemészti a jövedelmük nagy részét.

A család emiatt a Remény A Leukémiás Gyermekekért Alapítványon keresztül kért anyagi támogatást.

A párom folyamatosan rosszul van, ő is orvosról orvosra jár. Hannácskát rendszeresen kell felhozzuk Budapestre. Minden utazáshoz fuvart kell intézzünk, ez sok pénzünket elviszi és a sofőrnek is egy teljes napja rámegy az utazásra, a többórás kórházi várakozást is ki kell neki is bírni. Kérem, amennyiben tudnak, támogassák Hanna gyógyulását anyagilag

– nyilatkozta korábban az aggódó édesanya a Borsnak.