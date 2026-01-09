„Nem lehet, hogy egy szálon lóg csak az élet” – Mély depresszióról és elvonási tünetekről is beszélt Dudás Miki

Mint írtuk, 2026. január 5-én holtan találták a lakásában Dudás Mikit: a BRFK a halálesettel kapcsolatban kezdetben kizárta az idegenkezűséget, de másnap este mégis azt jelentették be, hogy a boncolás alapján halált okozó testi sértés miatt nyomozás indult.

Dudás Miki 2021-ben visszavonult az aktív sportból, utána számos realityben tűnt fel

(Fotó: TV2)

A világbajnok kajakos egy korábbi interjúban, még 2018-ban elmondta, hogy a doppinggal való lebukása nagyon megviselte, főképp azért, mert ő mindent a sportra tett fel: hiába mondogatták neki, hogy legyen B terve, nem volt ilyen.

Nagyon sok jó oldala is van ennek. Egy doppingeset nyilván borzasztó egy sportoló esetében, főleg olyanoknál mint én, akiknél csak a sport létezett. Leültem gondolkodni, mit lehet még csinálni, de nem volt B terv: arra gondoltam, hogy majd én leszek az, aki soha nem sérül le

– nyilatkozta a DIGI Sportnak.

Utána elvégzett egy edzői tanfolyamot, jelentkezett a TF-re sportmenedzser szakra, angoltanárhoz is járt, azaz összekapta magát: „Nem lehet, hogy egy szálon lóg csak az élet” – tette hozzá.

Az elmúlt két évben szerintem tíz évet fejlődött a személyiségem. Ha ennek a történetnek szép vége lenne, akkor összességében sokat tanultam ebből... nem mondom, hogy köszönöm az életnek, hogy így alakult, de rákényszerített, hogy nyissak a világ felé.

Dudás Miki depresszióról és elvonási tünetekről is beszélt

A 29 évesen visszavonult világbajnok kajakos a DIGI Sport híradójának egy másik interjúban arról beszélt, hogy a sportból „abszolút jó szájízzel, jó érzéssel szállt ki, nem haragszik senkire.”

Ugye volt egy doppingesetem, ott egyedül én voltam a hibás, az az én saját butaságom volt. Viszont a könyvnek a lényege nem is a dopping lenne, hanem az egész életemnek a története. Nagyon sok mindenen keresztülmentem én is, és ezt szeretném az embereknek átadni, hogy egy fiatal, tehetséges sportoló miként jut el oda, hogy mondjuk szerekhez nyúljon...

A kajakos könyvet szeretett volna írni, hogy mások is tanuljanak az ő esetéből.

Dudás Miki „átment a mentális részén” is

(Fotó: MW archív)

Azért én átmentem a mentális részén is, megtapasztaltam, hogy mit okoznak ezek a szerek, a mélydepressziótól kezdve addig, hogy ha nem hagyod abba, akkor belehalsz, ha abbahagyod, akkor elvonási tüneted lesz, hiszen ezek azért szintetikus anyagok, amiket az ember hónapokon keresztül használ. Ha most üzennem kéne bárkinek, a fiataloknak, azt mondanám, hogy ne kezdd el! Ne azért ne kezdd el, mert megbuksz egy doppingteszten, és akkor „hű, mi lesz”, hanem a saját magad, és az egészséged miatt ne kezdd el!

Ugyanabban az interjúban a csalás is szóba került: „A sportolóból átvettem az apukaszerepet, és azzal vigasztalódom, hogy van egy gyönyörű családom, megvan mindenünk, és próbálom ezeket a fontos dolgokat nézni az életben.”

Mert előbb-utóbb a sportpályafutásnak vége van, és ezt mindenki nehezen éli meg.

„Mosolyogva nem lehet abbahagyni egy sportot, ahhoz túl sokáig tartott, hogy ne viseljen meg” – vélekedett.