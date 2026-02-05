„Nagyon hiányzik” – Összetörtek a piacon: Dudás Mikiék üzletei még mindig elhagyatottan állnak!

Január 5-én tragikus hírre ébredt az ország, elhunyt a népszerű olimpikon. Dudás Miki halála alapjaiban rengette meg családja életét is, nem tudják hogyan tovább.
A kajakos édesapja annak idején azért nyitott boltot a pesterzsébeti piacon, hogy jó életet tudjon biztosítani szeretteinek. A családfő később még két üzletet nyitott ugyanott, igazi családi vállalkozás volt ez, ahol nemcsak Dudás Miki szülei, de nagypapája is szívesen dolgozott. Majd bekövetkezett az első tragédia: a sportoló apukájára rátámadt a benzinkúton egy hattagú banda, egy ütéstől betört a koponyája, soha többé nem tért magához, majd tavaly február 2-án örökre lehunyta szemeit.
Miki, amikor a családfő kórházba került, kérés nélkül beállt segíteni édesanyjának és idős nagypapájának, árut hozott, ha kellett, mosolygott a vevőkre, kiszolgált, majd ment a gyermekeiért a bölcsődébe, óvodába. Az év vége előtti nagy hajtásban is odatette magát, szerette volna megkímélni a fáradságtól anyukáját. Sajnos azonban 2026. január 5-én újabb tragédia történt, párja, Szigligeti Ivett holtan talált rá a sztárapukára saját lakásában. Mint ismert, Dudás Miki tragédiája kapcsán eleinte nem volt szó idegenkezűségről, végül azonban a soron kívül elrendelt boncolás alkalmával olyan sérüléseket állapítottak meg, amelyek miatt azóta halált okozó testi sértés gyanúja miatt nyomoz a rendőrség. A világbajnok kajakost múlt héten kísérték utolsó útjára, ahol sírjára kislánya dobta az első virágot.
A Bors most, egy hónappal a tragédia után újra kint járt a pesterzsébeti piacon, ahol megtudtuk, a teljesen összetört család azóta sem nyitott ki. Több árus is elmondta, nagyon hiányzik a közösségből Dudás Miki családja.
Ez a piac egy nagy család, mindenki ismer mindenkit. Nagyon hiányzik István (Dudás Miki édesapja), hiányzik az állandó viccelődése. Na meg Klári kedvessége, akinek mindenkihez volt egy kedves szava, nemcsak a többi árushoz, de a vásárlókhoz is. Mi is gyászoljuk Dudás Istvánt is és Mikit is, aki mindig felvidította édesanyját. Reméljük mindenki megtalálja a békéjét és látjuk még itt Klárit, meg az apósát
– mondta szomorúan lapunknak az egyik szomszéd üzlet tulajdonosa.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.