„Nagyon hiányzik” – Összetörtek a piacon: Dudás Mikiék üzletei még mindig elhagyatottan állnak!

Január 5-én tragikus hírre ébredt az ország, elhunyt a népszerű olimpikon. Dudás Miki halála alapjaiban rengette meg családja életét is, nem tudják hogyan tovább.

Dudás Miki temetése szívszorító volt, rengetegen búcsúztak el tőle (Fotó: Tumbász Hédi / Bors)

Dudás Miki családjának üzletei nem nyitottak ki

A kajakos édesapja annak idején azért nyitott boltot a pesterzsébeti piacon, hogy jó életet tudjon biztosítani szeretteinek. A családfő később még két üzletet nyitott ugyanott, igazi családi vállalkozás volt ez, ahol nemcsak Dudás Miki szülei, de nagypapája is szívesen dolgozott. Majd bekövetkezett az első tragédia: a sportoló apukájára rátámadt a benzinkúton egy hattagú banda, egy ütéstől betört a koponyája, soha többé nem tért magához, majd tavaly február 2-án örökre lehunyta szemeit.

Miki, amikor a családfő kórházba került, kérés nélkül beállt segíteni édesanyjának és idős nagypapájának, árut hozott, ha kellett, mosolygott a vevőkre, kiszolgált, majd ment a gyermekeiért a bölcsődébe, óvodába. Az év vége előtti nagy hajtásban is odatette magát, szerette volna megkímélni a fáradságtól anyukáját. Sajnos azonban 2026. január 5-én újabb tragédia történt, párja, Szigligeti Ivett holtan talált rá a sztárapukára saját lakásában. Mint ismert, Dudás Miki tragédiája kapcsán eleinte nem volt szó idegenkezűségről, végül azonban a soron kívül elrendelt boncolás alkalmával olyan sérüléseket állapítottak meg, amelyek miatt azóta halált okozó testi sértés gyanúja miatt nyomoz a rendőrség. A világbajnok kajakost múlt héten kísérték utolsó útjára, ahol sírjára kislánya dobta az első virágot.

A Bors most, egy hónappal a tragédia után újra kint járt a pesterzsébeti piacon, ahol megtudtuk, a teljesen összetört család azóta sem nyitott ki. Több árus is elmondta, nagyon hiányzik a közösségből Dudás Miki családja.

Ez a piac egy nagy család, mindenki ismer mindenkit. Nagyon hiányzik István (Dudás Miki édesapja), hiányzik az állandó viccelődése. Na meg Klári kedvessége, akinek mindenkihez volt egy kedves szava, nemcsak a többi árushoz, de a vásárlókhoz is. Mi is gyászoljuk Dudás Istvánt is és Mikit is, aki mindig felvidította édesanyját. Reméljük mindenki megtalálja a békéjét és látjuk még itt Klárit, meg az apósát

– mondta szomorúan lapunknak az egyik szomszéd üzlet tulajdonosa.