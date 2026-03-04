Rubint Réka meglepő dolgokat árult el, ezt biztos nem tudtad A Nagy Duett versenyzőjéről

Rubint Réka és Schóbert Norbi családjának életét évek óta sokan figyelemmel kísérik. Mostanában Schobert Norbi Jr neve is egyre gyakrabban előkerül, ugyanis a fiatal sportoló különböző területeken bizonyítja tehetségét és rátermettségét. Norbika jelenleg A Nagy Duett egyik versenyzőjeként látható, ahol Lengyel Johanna oldalán lép színpadra és hétről hétre komoly sikereket arat.

Rubint Réka hétről hétre ott van A Nagy Duett 2026 közönségében, hogy szurkoljon Norbikának (Fotó: Máté Krisztián)

Nagy Duetten innen és túl

Rubint Réka, a büszke anyuka, aki hétről hétre izgul Schobert Norbi Jr és Lengyel Johanna produkciójáért, most egy igazán különleges történetet idézett fel arról, hogyan kezdődött fia és szerelme, Petra kapcsolata – még jóval azelőtt, hogy valóban egymásra találtak volna.

A történet a TV2 egykori látványos produkciójához, a Csak show és más semmi című műsorhoz kapcsolódik. A műsor lényege az volt, hogy ismert hazai hírességeknek teljesen új szerepekben kellett helytállniuk: különböző produkciókat tanultak be, amelyeket élő adásban mutattak be a közönségnek. A látványos előadások mögött természetesen tánckar is dolgozott – és itt tűnt fel annak idején Farkas Petra is.

Rubint Réka felidézte, hogy fia már akkor kiszúrta a lányt a tömegben.

Amikor még kicsik voltak, akkor ment ez a műsor a tévében, és a férjem is szerepelt. Norbika ott ült a nézőtéren, Petra pedig a tánckarban táncolt a produkciókban. Norbika kiszúrta, hogy milyen csinos ez a szőke kislány, de hát akkor még tényleg gyerekek voltak mindketten, úgyhogy ez csak egy pillanat volt, aztán el is felejtette a történetet

– idézte fel Rubint Réka.

Norbi Jr és Farkas Petra egymásra találása igazán sorsszerű, és már három éve élnek boldog párkapcsolatban (Fotó: Szabolcs László)

A történet azonban itt még nem folytatódott, a fiatalok útjai hosszú időre elváltak egymástól.

A sors azonban különös módon újra összehozta őket. Réka szerint a valódi, szinte sorsszerű találkozás évekkel később történt, amikor már mindketten kamaszok voltak.

Eltelt körülbelül hat év. Petra Győrben tanult, Norbika pedig Pesten volt, és egyszer pont mindkettőjüknek osztálykirándulása volt Gödön egy kempingben. A koedukált mosdóban teljesen véletlenül egymás mellett mosták a kezüket, és Norbi ránézett Petrára, és először teljesen zavarba jött, hogy ki ez a gyönyörű szőke lány, Petra azonban azonnal megismerte és elárulta neki, hogy ő az a lány, aki hat évvel korábban táncolt abban a bizonyos műsorban

– mesélte Rubint Réka.