Radics Gigi előadásától elámult a Háborúellenes Gyűlés sztárja

A Háborúlenes Gyűlések nem „csupán” Orbán Viktor és a magyar politikai élet egyéb szereplőinek beszédeiről szólnak, hiszen olyan sztárfellépők is színesítik az eseményt, mint az Attraction Látványszínház táncosai, Curtis, vagy éppen Radics Gigi. A rapper és az énekesnő párosa már Győrben, az első Háborúellenes Gyűlésen is színpadra állt, és most hétvégén is ellátogattak a Nyíregyházán tartott eseményre. Gigi szombaton kétszer is a közönség elé lépett, hiszen elfogadta a szervezők meghívását Nyerges Attila, a Máté Péter-díjas Ismerős Arcok zenekar frontembere, aki a banda emblematikus dalát adta elő az énekesnővel. A siker hatalmas volt, hiszen a Nélküled üzenete minden magyar szív számára ugyanazt jelenti, és különösen ezekben a vészterhes időkben ad kapaszkodót az egész nemzetnek.

Radics Gigi az esemény végére meglepetés produkcióval készült: Nyerges Attilával adta elő a Nélküled című érzelmes dalt (Fotó: Mediaworks)

Nyerges Attila és Radics Gigi azonnal megtalálták a közös hangot

Nyerges Attila hatalmas megtiszteltetésként élte meg, hogy Magyarország miniszterelnöke után Magyarország egyik legragyogóbb tehetségével állhatott a Háborúellenes Gyűlés résztvevői elé.

Elmondhatatlanul örültem, amikor felkértek, hogy Radics Gigivel adjuk elő duettben a Nélküled című dalunkat Nyíregyházán.

„Személyesen még nem ismertem Gigit, talán másodszor találkoztunk eddigi életünk során. Ennek ellenére, azonnal megtaláltuk a közös hangot. Természetesen tudtam, hogy az ország egyik legjobb énekesnőjével van dolgom, így nagyon megtisztelőnek éreztem, hogy a Nélküledet vele adhatom elő. A felvételen talán látszik is, mennyire az előadása hatása alá kerültem” – kezdte lapunknak Nyerges Attila.

A Háborúellenes Gyűlésen hatalmas sikert aratott a dal (Fotó: Mediaworks)

„Az ember megír egy dalt, de az idő ezzel nem áll meg”

Az Ismerős arcok frontembere kitért arra is, hogyan kapcsolódik lélekben a Háborúellenes Gyűlés üzenetéhez. „A Nélküled megírásakor a legmerészebb álmunkban sem gondoltuk, hogy ekkora siker lesz. Az volt a célunk, hogy valamilyen módon kifejezésre juttassuk, mennyire fontos az összetartozás, és éppen ezt az üzenetet igyekeztünk közvetíteni vele szombaton is. Az ember megír egy dalt, de az idő ezzel nem áll meg, és a világ alakulása új színt ad tartalomnak. Most, hogy a szomszédunkban egy véres, és mindenkit fenyegető háború dúl, a béke szolgálatába állítottuk a Nélküledet és csak remélni tudom, hogy a hangunk messzire vitte az üzenetet, amit hordoz” – tette hozzá Nyerges Attila, aki a Háborúellenes Gyűlés nyíregyházi színpadán állva sokadszor élte át az élményt, hogy vele együtt több ezren éneklik az emblematikus dalt.

Az Ismerős Arcok énekese ugyanakkor megígérte, hogy felejthetetlen élményben lesz részük azoknak, akik január 24-én ellátogatnak a zenekar koncertjére, a Papp László Budapest Sportarénába.